В МВД Украины не поддержали планы Зеленского обменять Медведчука

Украина хочет получить всю информацию от Виктора Медведчука Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В МВД Украины не согласились с предложением президента Украины Владимира Зеленского, который предложил обменять захваченного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских пленных, контролируемых российской стороной. В ведомстве считают, что сначала необходимо получить от задержанного показания, а в крайнем случае — выбить их.

«Было бы правильно сделать две вещи: как минимум, чтобы он дал определенные показания. Как максимум — провести максимально быстрый судебный процесс, дать соответствующий срок ему, выбить показания и после этого обменять», — слова советника главы ведомства Вадим Денисенко в эфире канала «Рада».

Служба безопасности Украины арестовала лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука 12 апреля. После этого украинский лидер опубликовал фотографию задержанного в одной из социальных сетей, пишет RT. Так Зеленский поздравил подписчиков с Днем космонавтики. На следующий день, 13 апреля, президент Украины предложил обменять Медведчука на военнопленных солдат ВСУ, «по правилам военного времени».

12 октября прошлого года киевский суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест по делу о «схемах» импорта угля из Донбасса, уточняет Life . Сам Медведчук назвал дело сфабрикованным, а доказательства прокуроров — недостаточными. В феврале он покинул свой дом в Киеве из-за угрозы жизни.