СК начал расследовать пытки и истязания военных на Украине

Из-за поведения войск Украины Следственный комитет возбудил уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела по фактам пыток российских военных ВСУ и нацбатами на Украине. Об этом говорится в официальном telegram-канале ведомства.

«В отношении неустановленных лиц возбуждены уголовные дела по статье «Убийство двух или более лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности, совершенное по мотивам ненависти или вражды с особой жестокостью». И «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», — отмечается в сообщении.

СК РФ настаивает, что данное поведение украинских войск — это нарушение требований Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Установить лиц, причастных к преступлениям, ведомству помогают сотрудники народных милиций Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее был зафиксирован ряд случаев насилия в отношении солдат армии России. Так, были найдены четыре тела русских солдат со следами пыток, пишет «Царьград». Телесные повреждения были получены ими при жизни, отмечает RT.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. Оккупация Украины в планы Путина не входит.

Народная милиция ЛНР и ДНР жалуется на обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня, авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Кроме того, сообщается и о пытках военнопленных россиян ВСУ.

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