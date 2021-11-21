Приговор курганскому экс-замгубернатора просят отменить

Адвокаты Сергея Пугина обжаловали приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело бывшего курганского замгубернатора Сергея Пугина

Адвокаты бывшего первого замгубернатора Курганской области Сергея Пугина, приговоренного к восьми годам лишения свободы за коррупцию, обжаловали решение суда. Они просят отменить приговор экс-чиновнику, сообщили URA.RU в Курганском городском суде. Также апелляционные жалобы поступили от защитников экс-главы Шадринского района Владимира Осокина и его бывшего заместителя Вячеслава Рознина.

«Апелляционные жалобы поступили от всех адвокатов», — заявили в суде. Защитники Пугина и Рознина просят отменить приговор. Адвокаты Рознина попросили смягчить приговор для своего подзащитного, заменив ему реальное лишение свободы условным сроком. Решения по апелляционным жалобам пока не приняты.

Пугина задержали в апреле 2020 года сотрудники областных УФСБ и СУ СК. 9 ноября суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями при приемке и оплате не выполненных работ по строительству объектов в Шадринском районе, а также получении одной взятки из четырех от представителя подрядчика — коммерческого директора ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Экс-чиновника приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу (почти два миллиона рублей), сообщало ранее URA.RU.

Осокина и Рознина также признали виновными в злоупотреблении полномочиями. Их приговорили к 3,5 и 2,5 годам колонии общего режима соответственно. Ранее прокурор Алексей Киселев попросил суд приговорить Пугина к 10 годам колонии строгого режима, Осокина — к четырем годам, а Рознина — к трем годам колонии общего режима. Рознин признал вину в злоупотреблении полномочиями, но его адвокат настаивал, что преступление не было совершено группой лиц по предварительному сговору. Адвокаты Пугина и Осокина настаивали на невиновности подзащитных.