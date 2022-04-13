Власти РФ признали, что экономика страны просела из-за санкций

Андрей Белоусов успокоил, что просадки российской экономики не коснулись рынка труда Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российская экономика начала просаживаться из-за санкций Запада, однако это практически не затронуло рынок труда. С таким заявлением в Совете Федерации выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

«Один из главных на сегодня рисков — просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности, с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», — заявил Белоусов, трансляция его выступления шла на сайте Совфеда.

Спецоперация РФ на Украине стала поводом для очередного введения западных санкций. Однако российские власти отмечают, что эти ограничения сказываются и на странах, которые их вводят: нарушаются системы логистики и расчетов, кооперационные связи, увеличивается инфляция. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкций — изоляция России, однако достижение этого он назвал невозможным. По его словам, Москве есть с кем сотрудничать в мире.