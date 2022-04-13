Власти РФ признали, что экономика страны просела из-за санкций

Российская экономика начала просаживаться из-за санкций Запада, однако это практически не затронуло рынок труда. С таким заявлением в Совете Федерации выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«Один из главных на сегодня рисков — просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности, с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», — заявил Белоусов, трансляция его выступления шла на сайте Совфеда.
Спецоперация РФ на Украине стала поводом для очередного введения западных санкций. Однако российские власти отмечают, что эти ограничения сказываются и на странах, которые их вводят: нарушаются системы логистики и расчетов, кооперационные связи, увеличивается инфляция. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкций — изоляция России, однако достижение этого он назвал невозможным. По его словам, Москве есть с кем сотрудничать в мире.
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Российская экономика начала просаживаться из-за санкций Запада, однако это практически не затронуло рынок труда. С таким заявлением в Совете Федерации выступил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. «Один из главных на сегодня рисков — просадка экономики из-за логистических ограничений, с одной стороны, и недостатка ликвидности, с другой. Данные опросов руководителей системообразующих предприятий показывают, что эта просадка уже началась, хотя она пока практически не затронула рынок труда», — заявил Белоусов, трансляция его выступления шла на сайте Совфеда. Спецоперация РФ на Украине стала поводом для очередного введения западных санкций. Однако российские власти отмечают, что эти ограничения сказываются и на странах, которые их вводят: нарушаются системы логистики и расчетов, кооперационные связи, увеличивается инфляция. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкций — изоляция России, однако достижение этого он назвал невозможным. По его словам, Москве есть с кем сотрудничать в мире.