В Германии ждут экономических проблем без российского газа

В Германии опасаются последствий в случае отказа от газа из РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Германия может столкнуться со спадом в экономике в случае резкого отказа от российского газа. Об этом заявил вице-президент и директор по исследованиям экономических циклов и роста Кильского института мировой экономики Стефан Кутс.

«Если бы поставки газа были прекращены, экономика Германии подверглась бы резкому спаду», — цитирует Reuters Стефана Кутса. Экономический рост может замедлиться до 1,9% и может привести к сокращению на 2,2% в 2023 году, отмечает издание со ссылкой на прогнозы экономических институтов. Экономические институты — RWI в Эссене, DIW в Берлине, Ifo в Мюнхене, IfW в Киле и IWH в Галле считают, что рост экономики в 2022 году составит до 2,7% с 4,8% и в 2023 году достигнет 3,1%.

В Германии 57% опрошенных институтом Алленсбаха от имени Frankfurter Allgemeine Zeitung считают, что Германия должна продолжать импорт из России, чтобы избежать нехватки предложения и роста цен. Только 30% одобряют запрет.

Днем ранее председатели трех парламентских комитетов Германии призвали Евросоюз быстрее ввести эмбарго на нефть из России. Минэкономики Германии заявило, что спецоперация РФ на Украине создает риски для экономики.

Россия проводит на Украине спецоперацию. Из-за этого западные страны начали вводить санкции против РФ и стали отказываться от российского газа и нефти. На такой шаг пошли США. Российские власти заявляли, что санкции наносят удар и по тем странам, которые вводят их. В Америке выросла инфляция на 70%.

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