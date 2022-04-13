Медведев пригрозил украинским «уродцам» из-за Медведчука

13 апреля 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев ответил на желание Украины обменять Виктора Медведчука Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители украинских властей, желающие «выбить» показания из захваченного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, должны опасаться расправы. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Отдельные уродцы, именующие себя „украинскими властями“, сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем „быстро и справедливо“ осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Служба безопасности Украины 12 апреля арестовала лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. После этого президент страны Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного в социальных сетях, поздравив таким образом подписчиков с Днем космонавтики. 13 апреля украинский лидер предложил обменять Медведчука на военнопленных солдат ВСУ, «по правилам военного времени». В прошлом году киевский суд отправил Медведчука под домашний арест, осудив его по делу о нелегальных «схемах» импорта угля из Донбасса, сообщал Life . Сам политик назвал дело сфабрикованным. Арест Медведчука связан со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин в качестве целей операции заявлял демилитаризацию Украины и освобождение территорий Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Представители украинских властей, желающие «выбить» показания из захваченного лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, должны опасаться расправы. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Отдельные уродцы, именующие себя „украинскими властями“, сообщают, что хотят выбить показания из Виктора Медведчука, затем „быстро и справедливо“ осудить его, а затем обменять на пленных. Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Служба безопасности Украины 12 апреля арестовала лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. После этого президент страны Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного в социальных сетях, поздравив таким образом подписчиков с Днем космонавтики. 13 апреля украинский лидер предложил обменять Медведчука на военнопленных солдат ВСУ, «по правилам военного времени». В прошлом году киевский суд отправил Медведчука под домашний арест, осудив его по делу о нелегальных «схемах» импорта угля из Донбасса, сообщал Life. Сам политик назвал дело сфабрикованным. Арест Медведчука связан со спецоперацией РФ на Украине. Президент России Владимир Путин в качестве целей операции заявлял демилитаризацию Украины и освобождение территорий Донбасса.