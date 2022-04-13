Белоусов: Западу не удастся экономическая блокада России

Андрей Белоусов сказал, что невозможно создать полную блокаду России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Западу не удастся установить экономическую блокаду России и изолировать ее от мира. С таким заявлением выступил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы. Разумеется, полностью создать такую блокаду невозможно», — сообщил Белоусов во время выступления в Совфеде, которое транслировалось на телеканале «Россия-24».

Невозможно изолировать от глобальной экономической системы страну, у которой шестая по величине экономика мира, заявил Белоусов. Он отметил, что на это указывают события последних месяцев. По его словам, Запад пытается установить блокаду по нескольким направлениям: финансовому, торговому, транспортному и гуманитарному.

Западные страны ввели против России санкции из-за спецоперации РФ на Украине. Ограничения сказываются не только на РФ, но и на странах, которые вводят их, отмечали российские власти. Там нарушаются системы логистики и расчетов, кооперационные связи, увеличивается инфляция. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россию невозможно изолировать и она не собирается изолироваться сама. По его словам, у страны есть партнеры в мире, с которыми Россия будет сотрудничать, сообщает «Национальная служба новостей».