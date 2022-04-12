Курганский экс-замгубернатора нашел довод своей невиновности. «Это чересчур даже для умалишенного»

13 апреля 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Несмотря на доводы Сергея Пугина, суд оставил его за решеткой, смягчив приговор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, осужденный за коррупцию, в суде апелляционной инстанции в очередной раз заявил о своей невиновности. Он объяснил это тем, что у него не было мотива на совершение вменяемых ему преступлений, передает корреспондент URA.RU. «Я никогда не имел умысла на нарушение законных прав и интересов общества. Ни мой умысел, ни мои мотивы в судебном заседании не доказаны. Суд первой инстанции приписал мне умысел и мотивы», — заявил Пугин, выступая в Курганском областном суде. Экс-чиновник рассказал, что в соответствии с решением суда, он хотел «удовлетворить свой карьеризм и желание приукрасить действительность». Для этого были оплачены невыполненные работы, чтобы отчитаться о полном освоении денег. «Видимо, я должен был надеяться, что ни губернатор, ни Минсельхоз, ни жители не заметят, что объекты не построены — ни детский сад, ни водопровод, ни дорога, ни стадион. А впечатлившись этими недостроенными объектами, губернатор должен повысить меня в должности, то есть уступить свое место. Ведь карьеризм первого замгубернатора — это кресло губернатора. Такой умысел чересчур даже для умалишенного, а я таковым не являюсь. Соответствующая справка в деле имеется», — отметил Пугин. Он попросил суд отменить приговор и вынести новый — оправдательный. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд смягчил Пугину приговор, заменив восемь лет колонии общего режима семью годами. В ноябре 2021 года его признали виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве социальных объектов в Шадринском районе, а также во взятке от подрядчика. 13 апреля областной суд переквалифицировал ему обвинение со злоупотребления полномочиями на превышение полномочий. Пугина задержали в апреле 2020 года сотрудники областных УФСБ и СУ СК. С тех пор он находится в СИЗО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Бывший замгубернатора Курганской области Сергей Пугин, осужденный за коррупцию, в суде апелляционной инстанции в очередной раз заявил о своей невиновности. Он объяснил это тем, что у него не было мотива на совершение вменяемых ему преступлений, передает корреспондент URA.RU. «Я никогда не имел умысла на нарушение законных прав и интересов общества. Ни мой умысел, ни мои мотивы в судебном заседании не доказаны. Суд первой инстанции приписал мне умысел и мотивы», — заявил Пугин, выступая в Курганском областном суде. Экс-чиновник рассказал, что в соответствии с решением суда, он хотел «удовлетворить свой карьеризм и желание приукрасить действительность». Для этого были оплачены невыполненные работы, чтобы отчитаться о полном освоении денег. «Видимо, я должен был надеяться, что ни губернатор, ни Минсельхоз, ни жители не заметят, что объекты не построены — ни детский сад, ни водопровод, ни дорога, ни стадион. А впечатлившись этими недостроенными объектами, губернатор должен повысить меня в должности, то есть уступить свое место. Ведь карьеризм первого замгубернатора — это кресло губернатора. Такой умысел чересчур даже для умалишенного, а я таковым не являюсь. Соответствующая справка в деле имеется», — отметил Пугин. Он попросил суд отменить приговор и вынести новый — оправдательный. Ранее URA.RU сообщало, что Курганский областной суд смягчил Пугину приговор, заменив восемь лет колонии общего режима семью годами. В ноябре 2021 года его признали виновным в злоупотреблении полномочиями при строительстве социальных объектов в Шадринском районе, а также во взятке от подрядчика. 13 апреля областной суд переквалифицировал ему обвинение со злоупотребления полномочиями на превышение полномочий. Пугина задержали в апреле 2020 года сотрудники областных УФСБ и СУ СК. С тех пор он находится в СИЗО.