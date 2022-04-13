МИД РФ: США пытаются спровоцировать дефолт в России

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Сергей Рябков: американские санкции призваны спровоцировать дефолт РФ Фото:
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Американские власти пытаются спровоцировать дефолт в России путем запрещения иностранных инвестиций в ценные бумаги РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

«Мало того, что американцы, говоря простым языком, рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, нам еще пытаются предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты. Ранее были запрещены любые вложения в российские государственные ценные бумаги. Именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт», — заявил Рябков.

Ранее в Министерстве финансов РФ заявили, что Россия будет оспаривать попытку западных стран объявить дефолт стране. Санкции США, ЕС и ряда других стран связаны со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин объяснял, что санкционное давление Запада, продолжающееся еще с начала 2000-х годов, направлено на отмену России, как государства.

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Американские власти пытаются спровоцировать дефолт в России путем запрещения иностранных инвестиций в ценные бумаги РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС. «Мало того, что американцы, говоря простым языком, рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, нам еще пытаются предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты. Ранее были запрещены любые вложения в российские государственные ценные бумаги. Именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт», — заявил Рябков. Ранее в Министерстве финансов РФ заявили, что Россия будет оспаривать попытку западных стран объявить дефолт стране. Санкции США, ЕС и ряда других стран связаны со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин объяснял, что санкционное давление Запада, продолжающееся еще с начала 2000-х годов, направлено на отмену России, как государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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