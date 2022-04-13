МИД РФ: США пытаются спровоцировать дефолт в России

13 апреля 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Сергей Рябков: американские санкции призваны спровоцировать дефолт РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Американские власти пытаются спровоцировать дефолт в России путем запрещения иностранных инвестиций в ценные бумаги РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС. «Мало того, что американцы, говоря простым языком, рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, нам еще пытаются предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты. Ранее были запрещены любые вложения в российские государственные ценные бумаги. Именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт», — заявил Рябков. Ранее в Министерстве финансов РФ заявили, что Россия будет оспаривать попытку западных стран объявить дефолт стране. Санкции США, ЕС и ряда других стран связаны со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин объяснял, что санкционное давление Запада, продолжающееся еще с начала 2000-х годов, направлено на отмену России, как государства. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Американские власти пытаются спровоцировать дефолт в России путем запрещения иностранных инвестиций в ценные бумаги РФ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС. «Мало того, что американцы, говоря простым языком, рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, нам еще пытаются предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты. Ранее были запрещены любые вложения в российские государственные ценные бумаги. Именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт», — заявил Рябков. Ранее в Министерстве финансов РФ заявили, что Россия будет оспаривать попытку западных стран объявить дефолт стране. Санкции США, ЕС и ряда других стран связаны со спецоперацией РФ по демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин объяснял, что санкционное давление Запада, продолжающееся еще с начала 2000-х годов, направлено на отмену России, как государства.