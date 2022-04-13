Нефтяные генералы из ХМАО попали под санкции Великобритании

13 апреля 2022 в 18:28 Размер текста - 17 +

Великобритания ввела санкции в отношении югорских олигархов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов попали в санкционный список Великобритании. Информация об этом содержится на сайте британского правительства. Согласно документу, Богданову запрещен въезд в Великобританию и заморожены его активы. «Цель: побуждение России к прекращению действий, дестабилизирующих Украину или подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», — указано в документе. К Алекперову, помимо замораживания счетов и запрета на въезд в Великобританию, применены еще и транспортные санкции. «Это значит, что судну (речь идет о водном транспорте), которое находится в собственности, либо под контролем Алекперова, запрещается заходить в порты Великобритании. В случае же, если этот запрет будет нарушен, написано в документе, судно может быть задержано. Аналогичные санкции вводятся и против самолетов, зафрахтованных Алекперовым, либо находящимся в его владении. Кроме того, действует запрет на проведение ремонтных работ воздушных или морских судов, которыми владеет Алекперов», — сообщается на сайте британского правительства. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Генеральный директор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов попали в санкционный список Великобритании. Информация об этом содержится на сайте британского правительства. Согласно документу, Богданову запрещен въезд в Великобританию и заморожены его активы. «Цель: побуждение России к прекращению действий, дестабилизирующих Украину или подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины», — указано в документе. К Алекперову, помимо замораживания счетов и запрета на въезд в Великобританию, применены еще и транспортные санкции. «Это значит, что судну (речь идет о водном транспорте), которое находится в собственности, либо под контролем Алекперова, запрещается заходить в порты Великобритании. В случае же, если этот запрет будет нарушен, написано в документе, судно может быть задержано. Аналогичные санкции вводятся и против самолетов, зафрахтованных Алекперовым, либо находящимся в его владении. Кроме того, действует запрет на проведение ремонтных работ воздушных или морских судов, которыми владеет Алекперов», — сообщается на сайте британского правительства. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».