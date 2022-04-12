12 апреля 2022

Компания пермского олигарха из Forbes получила рекордную прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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Приезд председателя фонда Сколково Аркадия Дворковича в Эр-телеком, февраль 2020 г. Пермь. , кузяев андрей
«Нефтьсервисхолдинг» контролируется пермским бизнесменом Андреем Кузяевым (слева) Фото:

ООО «Нефтьсервисхолдинг» (ООО «НСХ»), подконтрольное пермскому олигарху Андрею Кузяеву, показало рекордную прибыль по итогам 2021 года. Финансовые результаты общества размещены на сайте СБИС.

«Чистая прибыль ООО „НСХ“: 1 268 413 000 рублей», — сообщается в финансовом отчете. Годом ранее компания получила убыток в сумме 430,7 миллиона рублей. Учредителями «Нефтьсервисхолдинга» являются ООО «ПФП Группа», компания с ограниченно ответственностью по акциям «ПФИГ Оверсиз Ивестхолдинг ЛДТ» (владеют 50 и 45% акций), а также Мария Михневич и Андрей Пегушин (у обоих примерно по 3%).

ООО «НСХ» объединяет компании в области высокотехнологичного и цифрового сервиса, которые предоставляют услуги и продукты для предприятий производственного и нефтегазового сектора. URA.RU рассказывало, что входящая в его структуры компания «РигИнтел» (разрабатывает программные решения для цифровизации процессов бурения), стала резидентом «Сколково».

Кузяев входит в ТОП-200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось изданием в 850 миллионов долларов.

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ООО «Нефтьсервисхолдинг» (ООО «НСХ»), подконтрольное пермскому олигарху Андрею Кузяеву, показало рекордную прибыль по итогам 2021 года. Финансовые результаты общества размещены на сайте СБИС. «Чистая прибыль ООО „НСХ“: 1 268 413 000 рублей», — сообщается в финансовом отчете. Годом ранее компания получила убыток в сумме 430,7 миллиона рублей. Учредителями «Нефтьсервисхолдинга» являются ООО «ПФП Группа», компания с ограниченно ответственностью по акциям «ПФИГ Оверсиз Ивестхолдинг ЛДТ» (владеют 50 и 45% акций), а также Мария Михневич и Андрей Пегушин (у обоих примерно по 3%). ООО «НСХ» объединяет компании в области высокотехнологичного и цифрового сервиса, которые предоставляют услуги и продукты для предприятий производственного и нефтегазового сектора. URA.RU рассказывало, что входящая в его структуры компания «РигИнтел» (разрабатывает программные решения для цифровизации процессов бурения), стала резидентом «Сколково». Кузяев входит в ТОП-200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивалось изданием в 850 миллионов долларов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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