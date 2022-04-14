Курганский завод, выпускающий спецтехнику, ищет новых работников

В Кургане заводе, производящем машины из отечественных компонентов, ищут работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

На заводе «Кургандормаш», который в условиях санкций увеличил производство техники из отечественных компонентов, уже месяц не могут найти новых работников. Требуются инженеры, наладчики и операторы станков с ПУ, электросварщик, газорезчик и бухгалтер. Всего в объявлении указано 13 актуальных вакансий, сообщает официальный сайт предприятия.

Больше всего завод готов платить наладчику станков и манипуляторов с программным управлением. «Заработная плата от 50 000 рублей. График: посменный. Требование: знание и опыт работы на токарных станках и на токарно-револьверном центре с ЧПУ», — говорится в вакансии.

Ведущему инженеру-конструктору и электросварщику на полуавтоматических машинах предлагают зарплату от 40 000 рублей. Газорезчику и шлифовщику — от 35 000 рублей. Бухгалтеру по заработной плате обещают платить от 21 000 рублей.

Один из сотрудников предприятия отметил, что сейчас на заводе особенно много работы. «Мы перестали зависеть от импорта, все производство наше, местное. У нас все хорошо. На заводе большие перспективы. У слесарей работа есть. Сокращений сотрудников нет», — рассказал в группе АО «Кургандормаш» во «ВКонтакте» слесарь механосборочных работ Александр Попов. Ранее URA.RU писало о том, что в Кургане на заводе сотрудникам приходится работать по выходным из-за большой загрузки в условиях санкций.

Причиной масштабных экономических санкций против России послужило начало спецоперации на Украине, о которой президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Из России ушли десятки западных корпораций и брендов. Путин заявил, что санкции против России ввели бы и без этого события, как это делали на протяжении последних лет.

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