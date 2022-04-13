В России выросли цены на хлеб, масло и сахар

13 апреля 2022 в 21:36 Размер текста - 17 +

Цены на хлеб продолжают расти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В России продолжают расти цены на мясо, хлеб, масло и сахар, при этом овощи в основном подешевели. Об этом сообщает Росстат. «За период со 2 по 8 апреля 2022 выросли цены на маргарин — на 3,1%, чай черный — на 2,2%, шоколадные конфеты — на 2,1%, печенье — на 1,9%, макаронные изделия — на 1,8%, мясо кур, колбасы вареные, крупу гречневую, соль — на 1,6%», — сообщается на сайте Росстата. Сливочное масло и ржаной хлеб подорожали на 1,2%, молоко и хлеб из пшеничной муки — на 1,1%, творог, яйца, мука — на 0,9%. Также на 0,5% выросли цены на говядину и баранину, рыбу — на 0,4%, свинину — на 0,2%. Рис стал стоить больше на 2,7%, подсолнечное масло поднялось в цене на 1,3%, а сахар — на 0,9%. Наблюдается повышение стоимости свинины, говядины, баранины и рыбы. При этом овощи и фрукты подешевели на 0,6%. Снизились цены на помидоры (5,3%), на огурцы (5%), бананы (4,8%). Однако свекла подорожала на 7,4%, лук — на 6,3%, картофель — на 3,6%, морковь — на 3,4%, яблоки — на 3,1%, капуста — на 2,4%. Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов. В Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий роста инфляции. Экономисты предупреждали, что из-за роста инфляции в России ускорится рост цен на продукты. Правительство решило помочь россиянам сэкономить на продуктах. Для этого власти РФ упростили процедуру предоставления участков для подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. По словам президента РФ Владимира Путина, у России есть возможность обеспечить цены на продукты в стране ниже, чем на глобальном рынке, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

В России продолжают расти цены на мясо, хлеб, масло и сахар, при этом овощи в основном подешевели. Об этом сообщает Росстат. «За период со 2 по 8 апреля 2022 выросли цены на маргарин — на 3,1%, чай черный — на 2,2%, шоколадные конфеты — на 2,1%, печенье — на 1,9%, макаронные изделия — на 1,8%, мясо кур, колбасы вареные, крупу гречневую, соль — на 1,6%», — сообщается на сайте Росстата. Сливочное масло и ржаной хлеб подорожали на 1,2%, молоко и хлеб из пшеничной муки — на 1,1%, творог, яйца, мука — на 0,9%. Также на 0,5% выросли цены на говядину и баранину, рыбу — на 0,4%, свинину — на 0,2%. Рис стал стоить больше на 2,7%, подсолнечное масло поднялось в цене на 1,3%, а сахар — на 0,9%. Наблюдается повышение стоимости свинины, говядины, баранины и рыбы. При этом овощи и фрукты подешевели на 0,6%. Снизились цены на помидоры (5,3%), на огурцы (5%), бананы (4,8%). Однако свекла подорожала на 7,4%, лук — на 6,3%, картофель — на 3,6%, морковь — на 3,4%, яблоки — на 3,1%, капуста — на 2,4%. Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов. В Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий роста инфляции. Экономисты предупреждали, что из-за роста инфляции в России ускорится рост цен на продукты. Правительство решило помочь россиянам сэкономить на продуктах. Для этого власти РФ упростили процедуру предоставления участков для подсобного хозяйства, садоводства и огородничества. По словам президента РФ Владимира Путина, у России есть возможность обеспечить цены на продукты в стране ниже, чем на глобальном рынке, передает RT.