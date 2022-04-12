Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма российскими военными металлургического комбината «Азовсталь», на котором укрепились украинские националисты. По его словам, бойцы национального батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) устроили штаб в подвале и оказались в заложниках.
Рамзан Кадыров в своем telegram-канале опубликовал видео, на котором чеченские силовики штурмуют украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат. Он напомнил, что азовцам предлагали сдаться, но они «не проявили сообразительности и не сложили оружие».
По словам главы Чечни, горячий пыл националистов остыл, как только солдаты Вооруженных сил РФ начали применять в бою гранаты. «[Азовцам] захотелось в этот момент быть где-то в другом месте, но бойцы Исы Таймасханова даже знали, в каком именно месте им необходимо быть, и тщательно помогали воплотиться мечте быть рядом с Бандерой», — добавил Кадыров.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма российскими военными металлургического комбината «Азовсталь», на котором укрепились украинские националисты. По его словам, бойцы национального батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) устроили штаб в подвале и оказались в заложниках. Рамзан Кадыров в своем telegram-канале опубликовал видео, на котором чеченские силовики штурмуют украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат. Он напомнил, что азовцам предлагали сдаться, но они «не проявили сообразительности и не сложили оружие». По словам главы Чечни, горячий пыл националистов остыл, как только солдаты Вооруженных сил РФ начали применять в бою гранаты. «[Азовцам] захотелось в этот момент быть где-то в другом месте, но бойцы Исы Таймасханова даже знали, в каком именно месте им необходимо быть, и тщательно помогали воплотиться мечте быть рядом с Бандерой», — добавил Кадыров. Ранее лидер Чеченской республики уже показывал видео штурма «Азовстали» чеченским спецназом. Также он сообщал, что Мариуполь освобожден от националистов на 98%. В начале апреля Кадыров заявил, что у азовцев есть один день на то, чтобы сдаться, затем последует штурм. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.