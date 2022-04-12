Глава Чечни Кадыров показал видео штурма боевиков «Азова»*. «Стали заложниками своих же укреплений»

13 апреля 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Националистам на «Азовстали» предлагали сдаться, но они «не проявили сообразительности», отметил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма российскими военными металлургического комбината «Азовсталь», на котором укрепились украинские националисты. По его словам, бойцы национального батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) устроили штаб в подвале и оказались в заложниках. Рамзан Кадыров в своем telegram-канале опубликовал видео, на котором чеченские силовики штурмуют украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат. Он напомнил, что азовцам предлагали сдаться, но они «не проявили сообразительности и не сложили оружие». По словам главы Чечни, горячий пыл националистов остыл, как только солдаты Вооруженных сил РФ начали применять в бою гранаты. «[Азовцам] захотелось в этот момент быть где-то в другом месте, но бойцы Исы Таймасханова даже знали, в каком именно месте им необходимо быть, и тщательно помогали воплотиться мечте быть рядом с Бандерой», — добавил Кадыров. Ранее лидер Чеченской республики уже показывал видео штурма «Азовстали» чеченским спецназом. Также он сообщал, что Мариуполь освобожден от националистов на 98%. В начале апреля Кадыров заявил, что у азовцев есть один день на то, чтобы сдаться, затем последует штурм. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма российскими военными металлургического комбината «Азовсталь», на котором укрепились украинские националисты. По его словам, бойцы национального батальона «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ) устроили штаб в подвале и оказались в заложниках. Рамзан Кадыров в своем telegram-канале опубликовал видео, на котором чеченские силовики штурмуют украинских националистов, засевших на заводе «Азовсталь» с помощью гранат. Он напомнил, что азовцам предлагали сдаться, но они «не проявили сообразительности и не сложили оружие». По словам главы Чечни, горячий пыл националистов остыл, как только солдаты Вооруженных сил РФ начали применять в бою гранаты. «[Азовцам] захотелось в этот момент быть где-то в другом месте, но бойцы Исы Таймасханова даже знали, в каком именно месте им необходимо быть, и тщательно помогали воплотиться мечте быть рядом с Бандерой», — добавил Кадыров. Ранее лидер Чеченской республики уже показывал видео штурма «Азовстали» чеченским спецназом. Также он сообщал, что Мариуполь освобожден от националистов на 98%. В начале апреля Кадыров заявил, что у азовцев есть один день на то, чтобы сдаться, затем последует штурм. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке.