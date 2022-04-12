Кадыров: тысячи сдавшихся солдат ВСУ в Мариуполе поступили верно. «Спасибо, что решились»

13 апреля 2022 в 02:51 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров призвал солдат ВСУ последовать примеру тысячи сдавшихся морпехов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о тысячах сдавшихся в плен морпехах ВСУ. По его мнению, украинские солдаты поступили правильно. «Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также он подчеркнул, что российские войска все равно бы продолжили освобождение Мариуполя, потому сдавшиеся морпехи помогли избежать лишнего и бессмысленного кровопролития. «Спасибо, что решились на этот шаг», — добавил Кадыров. Кроме того, он призвал других украинских военнослужащих последовать примеру сдавшихся солдат. Глава Чеченской республики отметил, что ежедневно Вооруженные силы РФ разбивают украинские группировки одну за другой. По его словам, бойцы ВСУ растеряны, ведь они не знают, к кому обращаться и что дальше делать, так как сопротивляться бесполезно. Кадыров в очередной раз призвал украинских солдат сдаваться, отметив, что бояться не стоит. «Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию», — напомнил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь почти полностью освобожден от националистов, оставшиеся бойцы находятся на металлургическом комбинате «Азовсталь». Во вторник он опубликовал кадры штурма боевиков, засевших на мариупольском заводе. Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о тысяче украинских морпехах, сдавшихся в плен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о тысячах сдавшихся в плен морпехах ВСУ. По его мнению, украинские солдаты поступили правильно. «Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. Также он подчеркнул, что российские войска все равно бы продолжили освобождение Мариуполя, потому сдавшиеся морпехи помогли избежать лишнего и бессмысленного кровопролития. «Спасибо, что решились на этот шаг», — добавил Кадыров. Кроме того, он призвал других украинских военнослужащих последовать примеру сдавшихся солдат. Глава Чеченской республики отметил, что ежедневно Вооруженные силы РФ разбивают украинские группировки одну за другой. По его словам, бойцы ВСУ растеряны, ведь они не знают, к кому обращаться и что дальше делать, так как сопротивляться бесполезно. Кадыров в очередной раз призвал украинских солдат сдаваться, отметив, что бояться не стоит. «Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию», — напомнил он. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. В различных СМИ и telegram-каналах все еще появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь почти полностью освобожден от националистов, оставшиеся бойцы находятся на металлургическом комбинате «Азовсталь». Во вторник он опубликовал кадры штурма боевиков, засевших на мариупольском заводе. Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о тысяче украинских морпехах, сдавшихся в плен.