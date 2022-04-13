США отправит Украине очередную военную помощь на 800 млн долларов

14 апреля 2022 в 00:31 Размер текста - 17 +

Байден сообщил Зеленскому о новом пакете военной помощи Украине на 800 миллионов долларов Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки собираются отправить на Украину новый пакет военной помощи. Об этом доложил сообщил американский президент Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся 13 апреля. «Я только что переговорил с президентом Зеленским и поделился с ним тем, что моя администрация санкционирует передачу Украине дополнительного вооружения, боеприпасов и иной помощи в сфере безопасности в размере 800 миллионов долларов», — говорится в заявлении Байдена, размещенном на сайте Белого дома. Новый пакет помощи будет включать в себя высокоэффективные системы вооружения, которые уже ранее передавались Украины. Кроме того, будут переданы новые средства, которые могут понадобится в случае «широкого наступления РФ на востоке Украине». Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил Америке «прямым военным противостоянием» из-за поставок на Украину вооружения. Он считает, что подобные действия Запада провоцируют кровопролитие на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Несмотря на корректное и аккуратное отношение к ВС РФ к гражданам Украины, страны Евросоюза и США ввели против РФ санкции, касающиеся банковского и экономического сектора страны. Сразу после этого в России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Соединенные Штаты Америки собираются отправить на Украину новый пакет военной помощи. Об этом доложил сообщил американский президент Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся 13 апреля. «Я только что переговорил с президентом Зеленским и поделился с ним тем, что моя администрация санкционирует передачу Украине дополнительного вооружения, боеприпасов и иной помощи в сфере безопасности в размере 800 миллионов долларов», — говорится в заявлении Байдена, размещенном на сайте Белого дома. Новый пакет помощи будет включать в себя высокоэффективные системы вооружения, которые уже ранее передавались Украины. Кроме того, будут переданы новые средства, которые могут понадобится в случае «широкого наступления РФ на востоке Украине». Посол РФ в США Анатолий Антонов пригрозил Америке «прямым военным противостоянием» из-за поставок на Украину вооружения. Он считает, что подобные действия Запада провоцируют кровопролитие на Украине. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Несмотря на корректное и аккуратное отношение к ВС РФ к гражданам Украины, страны Евросоюза и США ввели против РФ санкции, касающиеся банковского и экономического сектора страны. Сразу после этого в России по просьбе Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу.