Матвиенко предложила «завалить Россию» отечественными гвоздями

14 апреля 2022 в 02:20 Размер текста - 17 +

Для Матвиенко стало открытием, что Россия не производит гвозди Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Она предложила малому и среднему бизнесу «наклепать» их столько, чтобы «завалить» всю Россию. Она заявила об этом в ходе заседания, запись которого опубликована в аккаунте Совфеда во «ВКонтакте». «Для меня для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну [импортера], догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала Матвиенко в ответ на слова сенатора Эдуарда Росселя об импортозамещении. Для решения проблемы спикер Совфеда предложила дать «задание» малому и среднему бизнесу. «Они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию», — заключила она. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В связи с этим в стране по просьбе президента Владимира Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. Давая оценку ранее принятым решениям по противодействию санкциям, поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. ФОМ сообщает, что 79% опрошенных положительно оценивают работу президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, что Россия импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Она предложила малому и среднему бизнесу «наклепать» их столько, чтобы «завалить» всю Россию. Она заявила об этом в ходе заседания, запись которого опубликована в аккаунте Совфеда во «ВКонтакте». «Для меня для меня было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну [импортера], догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала Матвиенко в ответ на слова сенатора Эдуарда Росселя об импортозамещении. Для решения проблемы спикер Совфеда предложила дать «задание» малому и среднему бизнесу. «Они наклепают этих гвоздей, завалят всю Россию», — заключила она. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В связи с этим в стране по просьбе президента Владимира Путина было разработано два пакета антикризисных мер. Там, в частности, говорится о необходимости оказать помощь как простым гражданам, так и бизнесу. Давая оценку ранее принятым решениям по противодействию санкциям, поддержке экономики и социального развития, 77,9% граждан, опрошенных ВЦИОМ, заявили, что доверяют президенту Владимиру Путину. ФОМ сообщает, что 79% опрошенных положительно оценивают работу президента.