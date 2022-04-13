Российским ветеранам начнут бесплатно раздавать гектары земли

14 апреля 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

В Госдуме решат вопрос о выдаче гектара земли ветеранам бесплатно Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Российским ветеранам хотят бесплатно выдавать гектары земли. Автором законопроекта является первый зампред комитета по АПК, зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов. «В России сегодня миллионы гектаров пустующих и заброшенных земель, за исключением нескольких территорий Краснодарского края и городов федерального значения. Поэтому было бы правильно, чтобы ее безвозмездно получили те, кто хочет заняться личным подсобным хозяйством и индивидуальным жилищным строительством. Мы предлагаем, чтобы такую возможность в первую очередь получили российские военные», — рассказал «Известиям» Олег Нилов. Он предложил выдавать по гектару земли ветеранам абсолютно всех войн и военных операций, а также ветеранам Вооруженных сил. По словам Нилова, в настоящее время идет доработка проекта, после чего он будет внесен в Госдуму. Ранее в Минвостокразвития сообщили, что все россияне с 1 февраля могут получить бесплатный участок земли в ЯНАО и еще пяти регионах страны. Заявку на земельный участок можно будет подать индивидуально и коллективно — до 10 человек. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Российским ветеранам хотят бесплатно выдавать гектары земли. Автором законопроекта является первый зампред комитета по АПК, зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов. «В России сегодня миллионы гектаров пустующих и заброшенных земель, за исключением нескольких территорий Краснодарского края и городов федерального значения. Поэтому было бы правильно, чтобы ее безвозмездно получили те, кто хочет заняться личным подсобным хозяйством и индивидуальным жилищным строительством. Мы предлагаем, чтобы такую возможность в первую очередь получили российские военные», — рассказал «Известиям» Олег Нилов. Он предложил выдавать по гектару земли ветеранам абсолютно всех войн и военных операций, а также ветеранам Вооруженных сил. По словам Нилова, в настоящее время идет доработка проекта, после чего он будет внесен в Госдуму. Ранее в Минвостокразвития сообщили, что все россияне с 1 февраля могут получить бесплатный участок земли в ЯНАО и еще пяти регионах страны. Заявку на земельный участок можно будет подать индивидуально и коллективно — до 10 человек.