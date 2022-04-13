13 апреля 2022

Российским ветеранам начнут бесплатно раздавать гектары земли

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Незаконные выделения земельных участков под строительство в Кетовском районе. Лесниковский сельсовет, поле, водоохранная зона, место под застройку, земля, кетовский район, вырубленный лес
В Госдуме решат вопрос о выдаче гектара земли ветеранам бесплатно Фото:

Российским ветеранам хотят бесплатно выдавать гектары земли. Автором законопроекта является первый зампред комитета по АПК, зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов.

«В России сегодня миллионы гектаров пустующих и заброшенных земель, за исключением нескольких территорий Краснодарского края и городов федерального значения. Поэтому было бы правильно, чтобы ее безвозмездно получили те, кто хочет заняться личным подсобным хозяйством и индивидуальным жилищным строительством. Мы предлагаем, чтобы такую возможность в первую очередь получили российские военные», — рассказал «Известиям» Олег Нилов.

Он предложил выдавать по гектару земли ветеранам абсолютно всех войн и военных операций, а также ветеранам Вооруженных сил. По словам Нилова, в настоящее время идет доработка проекта, после чего он будет внесен в Госдуму.

Ранее в Минвостокразвития сообщили, что все россияне с 1 февраля могут получить бесплатный участок земли в ЯНАО и еще пяти регионах страны. Заявку на земельный участок можно будет подать индивидуально и коллективно — до 10 человек.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Российским ветеранам хотят бесплатно выдавать гектары земли. Автором законопроекта является первый зампред комитета по АПК, зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов. «В России сегодня миллионы гектаров пустующих и заброшенных земель, за исключением нескольких территорий Краснодарского края и городов федерального значения. Поэтому было бы правильно, чтобы ее безвозмездно получили те, кто хочет заняться личным подсобным хозяйством и индивидуальным жилищным строительством. Мы предлагаем, чтобы такую возможность в первую очередь получили российские военные», — рассказал «Известиям» Олег Нилов. Он предложил выдавать по гектару земли ветеранам абсолютно всех войн и военных операций, а также ветеранам Вооруженных сил. По словам Нилова, в настоящее время идет доработка проекта, после чего он будет внесен в Госдуму. Ранее в Минвостокразвития сообщили, что все россияне с 1 февраля могут получить бесплатный участок земли в ЯНАО и еще пяти регионах страны. Заявку на земельный участок можно будет подать индивидуально и коллективно — до 10 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...