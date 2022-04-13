Великобритании грозит кризис из-за антироссийских санкций. «Мрачные прогнозы» 14 апреля 2022 в 03:53 Размер текста - 17 + Антироссийские санкции грозят Великобритании кризисом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритании грозит кризис из-за антироссийских санкций. О «мрачных прогнозах» написало издание iNews.co.uk. В статье написано, что кризис в стране был вызван в том числе резким ростом цен на энергоносители. «Последние прогнозы выглядят мрачно, поскольку предполагают, что при следующем обновлении в октябре предельные цены на энергоносители вырастут еще больше», — пишет издание, передает РИА «Новости». Аналитики инвестиционной компании Cornwall Insight посчитали, что эой зимой ценовой порог увеличится еще на 629 фунтов стерлингов, достигнув в среднем 2600 фунтов стерлингов (порядка 270 тысяч рублей). Россия 24 февраля начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, США и Великобритания отказались от импорта российской нефти. Аналогичное решение приняли страны Прибалтики. Великобритания также отказалась платить за российский газ в рублях. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU . Великобритании грозит кризис из-за антироссийских санкций. О «мрачных прогнозах» написало издание iNews.co.uk. В статье написано, что кризис в стране был вызван в том числе резким ростом цен на энергоносители. «Последние прогнозы выглядят мрачно, поскольку предполагают, что при следующем обновлении в октябре предельные цены на энергоносители вырастут еще больше», — пишет издание, передает РИА «Новости». Аналитики инвестиционной компании Cornwall Insight посчитали, что эой зимой ценовой порог увеличится еще на 629 фунтов стерлингов, достигнув в среднем 2600 фунтов стерлингов (порядка 270 тысяч рублей). Россия 24 февраля начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, США и Великобритания отказались от импорта российской нефти. Аналогичное решение приняли страны Прибалтики. Великобритания также отказалась платить за российский газ в рублях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям