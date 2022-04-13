13 апреля 2022

Великобритании грозит кризис из-за антироссийских санкций. «Мрачные прогнозы»

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Антироссийские санкции грозят Великобритании кризисом Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Великобритании грозит кризис из-за антироссийских санкций. О «мрачных прогнозах» написало издание iNews.co.uk.

В статье написано, что кризис в стране был вызван в том числе резким ростом цен на энергоносители. «Последние прогнозы выглядят мрачно, поскольку предполагают, что при следующем обновлении в октябре предельные цены на энергоносители вырастут еще больше», — пишет издание, передает РИА «Новости».

Аналитики инвестиционной компании Cornwall Insight посчитали, что эой зимой ценовой порог увеличится еще на 629 фунтов стерлингов, достигнув в среднем 2600 фунтов стерлингов (порядка 270 тысяч рублей).

Россия 24 февраля начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, США и Великобритания отказались от импорта российской нефти. Аналогичное решение приняли страны Прибалтики. Великобритания также отказалась платить за российский газ в рублях.

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Великобритании грозит кризис из-за антироссийских санкций. О «мрачных прогнозах» написало издание iNews.co.uk. В статье написано, что кризис в стране был вызван в том числе резким ростом цен на энергоносители. «Последние прогнозы выглядят мрачно, поскольку предполагают, что при следующем обновлении в октябре предельные цены на энергоносители вырастут еще больше», — пишет издание, передает РИА «Новости». Аналитики инвестиционной компании Cornwall Insight посчитали, что эой зимой ценовой порог увеличится еще на 629 фунтов стерлингов, достигнув в среднем 2600 фунтов стерлингов (порядка 270 тысяч рублей). Россия 24 февраля начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида. В Евросоюзе осудили начало спецоперации и ввели против России масштабные экономические санкции. В частности, США и Великобритания отказались от импорта российской нефти. Аналогичное решение приняли страны Прибалтики. Великобритания также отказалась платить за российский газ в рублях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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