13 апреля 2022

В центре Екатеринбурга затопило парк. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лужи в парке. Екатеринбург
В парке не предусмотрен водоотвод Фото:

Парк имени Энгельса в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Бажова утопает в лужах. Об этом URA.RU рассказали жители города.

«В местах, где отсутствует водоотвод, все затоплено. Люди проложили мосты из деревянных поддонов, чтобы как-то передвигаться по парку», — передает корреспондент агентства слова прохожих.

Ранее затопленными оказались центральные улицы города. Жителям приходилось перепрыгивать лужи и выискивать сухие участки дороги. Жители Березовского (Свердловская область) жалуются, что на дорогах города лужи, тротуар по весне затоплен, люди ходят по дороге, а проезжающий мимо транспорт их всех забрызгивает с ног до головы. Мэр города Евгений Писцов застрял на своем автомобиле на дороге, которую проверял по просьбе жителей.

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Парк имени Энгельса в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Бажова утопает в лужах. Об этом URA.RU рассказали жители города. «В местах, где отсутствует водоотвод, все затоплено. Люди проложили мосты из деревянных поддонов, чтобы как-то передвигаться по парку», — передает корреспондент агентства слова прохожих. Ранее затопленными оказались центральные улицы города. Жителям приходилось перепрыгивать лужи и выискивать сухие участки дороги. Жители Березовского (Свердловская область) жалуются, что на дорогах города лужи, тротуар по весне затоплен, люди ходят по дороге, а проезжающий мимо транспорт их всех забрызгивает с ног до головы. Мэр города Евгений Писцов застрял на своем автомобиле на дороге, которую проверял по просьбе жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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