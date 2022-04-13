В парке не предусмотрен водоотвод Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Парк имени Энгельса в центре Екатеринбурга на перекрестке улиц Малышева и Бажова утопает в лужах. Об этом URA.RU рассказали жители города.

«В местах, где отсутствует водоотвод, все затоплено. Люди проложили мосты из деревянных поддонов, чтобы как-то передвигаться по парку», — передает корреспондент агентства слова прохожих.

Ранее затопленными оказались центральные улицы города. Жителям приходилось перепрыгивать лужи и выискивать сухие участки дороги. Жители Березовского (Свердловская область) жалуются, что на дорогах города лужи, тротуар по весне затоплен, люди ходят по дороге, а проезжающий мимо транспорт их всех забрызгивает с ног до головы. Мэр города Евгений Писцов застрял на своем автомобиле на дороге, которую проверял по просьбе жителей.