Экс-депутат Рады: Зеленский превратит Украину в «выжженное поле»

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Майдан. Киев, флаг украины, майдан
Алексей Журавко рассказал судьбу юго-востока Ураины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский ведет юго-восток страны к судьбе «выжженного поля». Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.

«Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля. Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов. Вести переговоры с нынешним киевским режимом бессмысленно», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну, передает RT. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Американские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис собрали 35 млн долларов для Украины, уточняет MK.RU.

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Украинский президент Владимир Зеленский ведет юго-восток страны к судьбе «выжженного поля». Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко. «Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля. Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов. Вести переговоры с нынешним киевским режимом бессмысленно», — сказал он в разговоре с РИА «Новости». Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну, передает RT. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Американские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис собрали 35 млн долларов для Украины, уточняет MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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