Экс-депутат Рады: Зеленский превратит Украину в «выжженное поле»

Алексей Журавко рассказал судьбу юго-востока Ураины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский ведет юго-восток страны к судьбе «выжженного поля». Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко.

«Зеленский уготовил для юго-востока страны судьбу выжженного поля. Ему не нужно население этих территорий, киевские нацисты их даже за людей не воспринимают и готовы пожертвовать ими во имя своих нацистских планов. Вести переговоры с нынешним киевским режимом бессмысленно», — сказал он в разговоре с РИА «Новости».

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. После этого в США заявили, что увеличат поставки оружия в страну, передает RT. 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Американские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис собрали 35 млн долларов для Украины, уточняет MK.RU .