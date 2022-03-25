25 марта 2022

На Украину прибыла военная помощь из США на 800 млн долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, военная помощь украине
В последующие три дня будут еще три рейса, сообщили в американском ведомстве Фото:

Соединенные Штаты Америки доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге для журналистов 25 марта.

«Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий», — отметил представитель оборонного ведомства США, передает РИА «Новости». Он добавил, что в последующие три дня будут еще три рейса.

16 марта президент Америки Джо Байден сообщил, что США передаст Украине оборонную помощь на 1 млрд долларов, передает RT. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Америка работает над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства.

США расширили санкции против России после начала спецоперации на Украине. В список попали представители оборонного сектора, спикера Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и другие представители Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет. В Кремле назвали действия США экономической войной.

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Соединенные Штаты Америки доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге для журналистов 25 марта. «Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий», — отметил представитель оборонного ведомства США, передает РИА «Новости». Он добавил, что в последующие три дня будут еще три рейса. 16 марта президент Америки Джо Байден сообщил, что США передаст Украине оборонную помощь на 1 млрд долларов, передает RT. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Америка работает над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. США расширили санкции против России после начала спецоперации на Украине. В список попали представители оборонного сектора, спикера Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и другие представители Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет. В Кремле назвали действия США экономической войной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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