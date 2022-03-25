На Украину прибыла военная помощь из США на 800 млн долларов

26 марта 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

В последующие три дня будут еще три рейса, сообщили в американском ведомстве Фото: Официальный сайт президента Украины Соединенные Штаты Америки доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге для журналистов 25 марта. «Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий», — отметил представитель оборонного ведомства США, передает РИА «Новости». Он добавил, что в последующие три дня будут еще три рейса. 16 марта президент Америки Джо Байден сообщил, что США передаст Украине оборонную помощь на 1 млрд долларов, передает RT. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Америка работает над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. США расширили санкции против России после начала спецоперации на Украине. В список попали представители оборонного сектора, спикера Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и другие представители Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет. В Кремле назвали действия США экономической войной. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Соединенные Штаты Америки доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов. Об этом рассказал высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге для журналистов 25 марта. «Действительно, сегодня в регион прибыл один рейс. В регион отправлено несколько первоначальных партий», — отметил представитель оборонного ведомства США, передает РИА «Новости». Он добавил, что в последующие три дня будут еще три рейса. 16 марта президент Америки Джо Байден сообщил, что США передаст Украине оборонную помощь на 1 млрд долларов, передает RT. По словам главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса, Америка работает над поставкой Украине систем ПВО российского или советского производства. США расширили санкции против России после начала спецоперации на Украине. В список попали представители оборонного сектора, спикера Госдумы Вячеслав Володин, лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов и другие представители Госдумы. По словам президента РФ Владимира Путина, санкции бы ввели и без спецоперации, как это делали на протяжении последних лет. В Кремле назвали действия США экономической войной.