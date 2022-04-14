Полпред Якушев поручил нарастить производство на УВЗ

Полпред президента Владимир Якушев заявил, что УВЗ необходимо наращивать производство Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев указал на необходимость наращивать производство востребованной военной и гражданской продукции на «Уралвагонзаводе». Об этом полпред сказал по итогам рабочей встречи с исполнительным директором корпорации Владимиром Рощупкиным.

«Успешное внедрение современных технологий и инновационных решений позволили Уралвагонзаводу войти в число признанных производственных лидеров страны и мира. За счет развития собственной научной базы, применения отечественных разработок и материалов необходимо наращивать производство востребованной оборонной продукции и товаров гражданского назначения», — заявил Якушев.

Как сообщает пресс-служба аппарата полпреда, на встрече обсуждались актуальные задачи предприятий, которые входят в структуру «Уралвагонзавода», импортозамещение, перспективные направления интеллектуальных и технологических изысканий и выполнение программ социальных гарантий работников. Владимир Рощупкин отметил, что УВЗ обеспечен заказами и выполняет производственный план по военной и гражданской продукции.

«А это значит, что работой обеспечен не только наш многотысячный коллектив, но и сотрудники предприятий-смежников, в тесной кооперации с которыми мы трудимся. И это не только компании Уральского региона», — уточнил исполнительный директор «Уралагонзавода».