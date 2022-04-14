МИД: Россия приспособилась к санкциям

Москва сумела приспособиться к санкциям, заявили в МИД Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия приспособилась к санкциям, сумев выйти на самообеспечение по главным сельскохозяйственным товарным группам. Соответствующее заявление сделал директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

«Россия существует под санкциями несколько лет и сумела к ним приспособиться. Уже налажено импортозамещение, по ключевым сельскохозяйственным товарным группам мы вышли практически на полное самообеспечение», — передает РИА «Новости» слова Евдокимова.

Он также отметил, что совместные со странами-участницами ЕАЭС проекты в промышленной сфере стали актуальнее. «Мы это слышим и от наших партнеров по Союзу. Большое содействие в этом вопросе странам оказывает Евразийская экономическая комиссия», — уточнил он.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. В связи с этим в стране по просьбе президента Владимира Путина было разработано два пакета антикризисных мер. По данным опроса ВЦИОМ, около 85% россиян верят в успех импортозамещения иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность из-за спецоперации РФ на Украине.