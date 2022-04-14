Глава Брянской области подтвердил обстрел поселка ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, портрет, богомаз александр
В результате обстрела пострадали жилые дома и население Климово, сообщил Александр Богомаз Фото:

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил обстрел поселка Климово вооруженными силами Украины. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». В результате обстрела пострадали семь человек и два жилых дома.

«Сегодня ВСУ обстреляли поселок городского типа Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал Александр Богомаз.

Губернатор уточнил, что власти Брянской области принимают все необходимые меры, чтобы пострадавшие получили помощь. Об обстреле Климово ранее сообщила погранслужба ФСБ. Поселок находится на границе РФ и Украины. В момент обстрела на российском пункте пропуска находились 30 украинских беженцев. Два прижавших им автомобиля получили повреждения.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил обстрел поселка Климово вооруженными силами Украины. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «Вконтакте». В результате обстрела пострадали семь человек и два жилых дома. «Сегодня ВСУ обстреляли поселок городского типа Климово. В результате обстрела пострадали два жилых дома, среди жителей есть пострадавшие. На месте работают соответствующие службы, МЧС. Людям сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказал Александр Богомаз. Губернатор уточнил, что власти Брянской области принимают все необходимые меры, чтобы пострадавшие получили помощь. Об обстреле Климово ранее сообщила погранслужба ФСБ. Поселок находится на границе РФ и Украины. В момент обстрела на российском пункте пропуска находились 30 украинских беженцев. Два прижавших им автомобиля получили повреждения. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал это вынужденным решением, необходимым для защиты жителей Донбасса от геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...