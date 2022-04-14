Курганским врачам, заболевшим на работе, не выплачивали страховку

Прокуратура нашла нарушения в Шадринской ЦРБ Фото: Екатерина Сычкова

В Шадринской центральной районной больнице прокуратура выявила многочисленные нарушения, в том числе в выплате медикам страховки при заболевании COVID-19. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам.

«Прокуратура выявила в Шадринской ЦРБ многочисленные нарушения. Так, если медик заболел коронавирусной инфекцией, комиссия должна провести расследование страхового случая не позднее трех дней. В ЦРБ такие случаи не расследовались, либо рассматривались через месяц. Страховые выплаты медикам не назначали. Такие нарушения допущены в отношении порядка 50 работников, переболевших коронавирусом. Сумма одной выплаты — чуть больше 68 тысяч рублей», — рассказал источник.

По словам собеседника, прокуратура нашла нарушения в питании пациентов, а также в работе нескольких фельдшерско-акушерских пунктах, подведомственных ЦРБ. Главному врачу Владимиру Семенову направлено представление с требованием устранить нарушения и наказать виновных должностных лиц.

URA.RU направило запросы в департамент здравоохранения и прокуратуру Курганской области с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации материала ответ из ведомств не поступил.

Ранее URA.RU писало, что после смены главврача в Шадринской ЦРБ пациенты начали жаловаться на питание. Речь шла об изменении количества еды и снижении качества отдельных продуктов. В департаменте здравоохранения тогда ответили, что питание в Шадринской ЦРБ соответствует требованиям. Также жители деревни Комсомольская Шадринского района просили главврача ЦРБ восстановить работу Фельдшерско-акушерского пункта. Главврач ответил, что ФАП нуждается в ремонте, на который нет средств. Рассматривается вопрос о необходимости строительства нового модульного здания ФАПа.

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