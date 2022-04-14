Колумбия вызвалась заменить российские газ, нефть и уголь

Колумбия может увеличить добычу нефти и газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Колумбии намерены заменить российские энергоресурсы в Евросоюзе, увеличив поставки угля, а также приумножить добычу нефти и газа. Об этом сообщил президент страны Иван Дуке. По его словам, в ближайшее время государство планирует увеличить поставки ресурсов в Германию.

«Колумбия готова увеличить поставки энергоносителей в ЕС, чтобы заменить российские энергоресурсы. Страна может увеличить как добычу нефти и газа, так и поставлять чистый водород и уголь. У нас одни из самых больших ресурсов в мире, и мы не используем их для производства энергии», — сказал Дуке в интервью телеканалу CNN.

Ранее председатели трех парламентских комитетов Германии призвали Евросоюз быстрее ввести эмбарго на нефть из России. Западные страны начали вводить санкции против РФ и стали отказываться от российского газа и нефти. На такой шаг пошли США, передает RT. Российские власти заявляли, что санкции наносят удар и по тем странам, которые вводят их. Также Россия ввела оплату газа для недружественных стран только за рубли. Такое решение поддержали 76% россиян, по опросу ВЦИОМ. Причиной продолжающихся ограничений со стороны западных стран стала спецоперация РФ на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это решение было вынужденным.