Bloomberg: Зеленский требует от ЕС 7 млрд долларов ежемесячно

14 апреля 2022 в 18:03 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский попросил выплачивать Украине по семь миллиардов долларов каждый месяц Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется семь миллиардов долларов в месяц, чтобы покрыть задолженность по социальным выплатам и зарплатам. За финансовой помощью он обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает агентство Bloomberg. «Украине требуется 7 миллиардов долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Президент Украины также отметил, что страна сталкивается с проблемами при экспорте своего зерна. Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому, что Евросоюз будет использовать ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Киеву в этом вопросе. Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Украине необходимы сотни миллиардов долларов, которые страна намерена попросить у США. В Евросоюзе сообщили, что в ближайшее время выделят Украине 1,5 млрд евро. Канада также намерена выделить Украине 400 млн долларов помощи, пишет RT. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву требуется семь миллиардов долларов в месяц, чтобы покрыть задолженность по социальным выплатам и зарплатам. За финансовой помощью он обратился к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает агентство Bloomberg. «Украине требуется 7 миллиардов долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. Об этом президент Владимир Зеленский заявил председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, когда она посетила Киев на прошлой неделе», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Президент Украины также отметил, что страна сталкивается с проблемами при экспорте своего зерна. Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому, что Евросоюз будет использовать ускоренные процедуры пересечения границы, чтобы помочь Киеву в этом вопросе. Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что Украине необходимы сотни миллиардов долларов, которые страна намерена попросить у США. В Евросоюзе сообщили, что в ближайшее время выделят Украине 1,5 млрд евро. Канада также намерена выделить Украине 400 млн долларов помощи, пишет RT.