07 апреля 2022

Евросоюз увеличит финансирование Украины до 1,5 миллиардов евро

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Первый день форума
Объем помощи Украине от ЕС увеличится на 500 млн евро, заявил Шарль Мишель Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Европейский союз увеличит финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полмиллиарда евро. Об это заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter.

«После быстрого одобрения помощь Евросоюза на финансирование уже предоставленного военного оборудования Украине составит 1,5 миллиарда евро», — написал Шарль Мишель. Ранее объем финансовой помощи Украины от ЕС составлял один миллиард евро.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.

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Европейский союз увеличит финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ) на полмиллиарда евро. Об это заявил глава Европейского совета Шарль Мишель в своем Twitter. «После быстрого одобрения помощь Евросоюза на финансирование уже предоставленного военного оборудования Украине составит 1,5 миллиарда евро», — написал Шарль Мишель. Ранее объем финансовой помощи Украины от ЕС составлял один миллиард евро. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Также ранее российские военные обнаружили биологические лаборатории, которые, как выяснилось позже, финансировались США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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