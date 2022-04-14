14 апреля 2022

Курганцы стали чаще летать в Дагестан

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс из Сочи. Курган, аэропорт, багаж, сумки, авиарейс, пассажиры
Курганцы стали активнее брать путевки на отдых в Дагестане Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Кургана стали активнее брать путевки на Северный Кавказ. Особый интерес среди отдыхающих вызывает Дагестан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из турагентств.

«Сейчас наши туристы все больше предпочитают отдых в России. Потому что летать заграницу для многих стало дорогим удовольствием. Помимо привычных направлений в Санкт-Петербург, Сочи и Адлер, теперь курганцы стали чаще покупать туры в Дагестан», — сообщил сотрудник турагентства.

По данным другим туристических агентств, курганцы предпочитают также летать на отдых в Казань, Сочи, Санкт-Петербург и Абхазию. Ранее URA.RU писало, что по данным Свердловскстата услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78%. Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности.

Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.

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Жители Кургана стали активнее брать путевки на Северный Кавказ. Особый интерес среди отдыхающих вызывает Дагестан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из турагентств. «Сейчас наши туристы все больше предпочитают отдых в России. Потому что летать заграницу для многих стало дорогим удовольствием. Помимо привычных направлений в Санкт-Петербург, Сочи и Адлер, теперь курганцы стали чаще покупать туры в Дагестан», — сообщил сотрудник турагентства. По данным другим туристических агентств, курганцы предпочитают также летать на отдых в Казань, Сочи, Санкт-Петербург и Абхазию. Ранее URA.RU писало, что по данным Свердловскстата услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78%. Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности. Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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