Курганцы стали чаще летать в Дагестан

15 апреля 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Курганцы стали активнее брать путевки на отдых в Дагестане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Жители Кургана стали активнее брать путевки на Северный Кавказ. Особый интерес среди отдыхающих вызывает Дагестан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из турагентств. «Сейчас наши туристы все больше предпочитают отдых в России. Потому что летать заграницу для многих стало дорогим удовольствием. Помимо привычных направлений в Санкт-Петербург, Сочи и Адлер, теперь курганцы стали чаще покупать туры в Дагестан», — сообщил сотрудник турагентства. По данным другим туристических агентств, курганцы предпочитают также летать на отдых в Казань, Сочи, Санкт-Петербург и Абхазию. Ранее URA.RU писало, что по данным Свердловскстата услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78%. Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности. Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Жители Кургана стали активнее брать путевки на Северный Кавказ. Особый интерес среди отдыхающих вызывает Дагестан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из турагентств. «Сейчас наши туристы все больше предпочитают отдых в России. Потому что летать заграницу для многих стало дорогим удовольствием. Помимо привычных направлений в Санкт-Петербург, Сочи и Адлер, теперь курганцы стали чаще покупать туры в Дагестан», — сообщил сотрудник турагентства. По данным другим туристических агентств, курганцы предпочитают также летать на отдых в Казань, Сочи, Санкт-Петербург и Абхазию. Ранее URA.RU писало, что по данным Свердловскстата услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78%. Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности. Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.