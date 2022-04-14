Курганцы стали чаще летать в Дагестан

Жители Кургана стали активнее брать путевки на Северный Кавказ. Особый интерес среди отдыхающих вызывает Дагестан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из турагентств.
«Сейчас наши туристы все больше предпочитают отдых в России. Потому что летать заграницу для многих стало дорогим удовольствием. Помимо привычных направлений в Санкт-Петербург, Сочи и Адлер, теперь курганцы стали чаще покупать туры в Дагестан», — сообщил сотрудник турагентства.
По данным другим туристических агентств, курганцы предпочитают также летать на отдых в Казань, Сочи, Санкт-Петербург и Абхазию. Ранее URA.RU писало, что по данным Свердловскстата услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78%. Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности.
Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.
Жители Кургана стали активнее брать путевки на Северный Кавказ. Особый интерес среди отдыхающих вызывает Дагестан. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в одном из турагентств. «Сейчас наши туристы все больше предпочитают отдых в России. Потому что летать заграницу для многих стало дорогим удовольствием. Помимо привычных направлений в Санкт-Петербург, Сочи и Адлер, теперь курганцы стали чаще покупать туры в Дагестан», — сообщил сотрудник турагентства. По данным другим туристических агентств, курганцы предпочитают также летать на отдых в Казань, Сочи, Санкт-Петербург и Абхазию. Ранее URA.RU писало, что по данным Свердловскстата услуги в сфере зарубежного туризма выросли в Курганской области на 78%. Стремительному удорожанию заметно способствуют геополитические факторы, значительный рост различного рода рисков и неопределенности. Многие страны Европы оказались закрытыми для российских туристов. Санкции были приняты Западом после начала спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации. Позже президент РФ Владимир Путин заявлял, что санкции в отношении страны ввели бы и без проведения спецоперации. Одной из мер сопротивления санкциям стало решение правительства России возобновить компенсации за путешествия по стране.