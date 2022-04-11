На Уктусе расширили дорогу возле ТЦ «Золотой»

12 апреля 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Дорогу на Щербакова расширили до трех полос, всего их четыре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дорогу на улице Щербакова, где проходят ремонтные работы по обустройству тоннеля к новому ТЦ «Золотой», расширят с двух до трех полос. Обычно в штатном режиме их функционирует четыре. «Движение по дополнительной третьей полосе будет организовано в реверсивном режиме. Утром по полосе будут пускать поток машин со стороны Химмаша в центр, вечером, наоборот, — из центра на Химмаш», — сообщает E1.RU. До этого на мосту Щербакова-Белинского функционировало лишь две полосы. Ранее жители отдаленных районов Екатеринбурга (Уктуса и Химмаша) пожаловались на то, что каждое утро проводят в пробках. Связано это с тем, что в районе строительства ТЦ «Золотой» идет обустройство тоннеля под мостом на улице Белинского, который позволит автобусам проезжать через него к стоянке будущего автовокзала. Мэрия Екатеринбурга уже требовала от подрядчика эстакады закончить работы раньше срока или приостановить их. Просьба связана с тем, что одновременно с ремонтом на Щербакова проводится реконструкция развязки на пересечении улицы Луганской и Базового переулка, что затрудняет путь жителей Уктуса и Химмаша в центр города. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Дорогу на улице Щербакова, где проходят ремонтные работы по обустройству тоннеля к новому ТЦ «Золотой», расширят с двух до трех полос. Обычно в штатном режиме их функционирует четыре. «Движение по дополнительной третьей полосе будет организовано в реверсивном режиме. Утром по полосе будут пускать поток машин со стороны Химмаша в центр, вечером, наоборот, — из центра на Химмаш», — сообщает E1.RU. До этого на мосту Щербакова-Белинского функционировало лишь две полосы. Ранее жители отдаленных районов Екатеринбурга (Уктуса и Химмаша) пожаловались на то, что каждое утро проводят в пробках. Связано это с тем, что в районе строительства ТЦ «Золотой» идет обустройство тоннеля под мостом на улице Белинского, который позволит автобусам проезжать через него к стоянке будущего автовокзала. Мэрия Екатеринбурга уже требовала от подрядчика эстакады закончить работы раньше срока или приостановить их. Просьба связана с тем, что одновременно с ремонтом на Щербакова проводится реконструкция развязки на пересечении улицы Луганской и Базового переулка, что затрудняет путь жителей Уктуса и Химмаша в центр города.