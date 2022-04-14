США отказались возвращать олигархам РФ арестованное имущество

14 апреля 2022 в 19:29 Размер текста - 17 +

Российские олигархи не смогут вернуть свое арестованное имущество Фото: Алена Полозова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США не будет возвращать российским олигархам арестованное имущество. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Американское правительство не собирается возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы. Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — передает ТАСС слова Салливана. Персональные санкции против российских олигархов ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. Общая сумма замороженных и арестованных активов российских бизнесменов превысила 30 млрд евро, пишет «Национальная служба новостей». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

США не будет возвращать российским олигархам арестованное имущество. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Американское правительство не собирается возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы. Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», — передает ТАСС слова Салливана. Персональные санкции против российских олигархов ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. После введения персональных санкций страны Запада начали арестовывать имущество российских бизнесменов. Так, в Италии изъяли имущество россиян на 900 млн евро. Общая сумма замороженных и арестованных активов российских бизнесменов превысила 30 млрд евро, пишет «Национальная служба новостей».