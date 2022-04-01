В Италии из-за санкций изъяли имущество россиян на 900 млн евро

01 апреля 2022 в 06:19 Размер текста - 17 +

В Италии изъяли имущество россиян на сумму почти миллиард евро Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Имущество на сумму 900 млн евро изъято в Италии у подпавших под европейские санкции граждан России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. «Мы строго придерживаемся международных обязательств по санкциям и, таким образом, по конфискации имущества попавших под санкции персон. До сих пор можно говорить об общей сумме в 900 млн евро», — сказал Майо в интервью газете Bild. МИД также добавил, что власти действовали «быстро и решительно». В марте власти Италии арестовали комплекс построек на острове Сардиния, принадлежащий владельцу «Северстали» и самому богатому российскому предпринимателю по версии Forbes Алексею Мордашову. Ранее полиция Италии арестовала его 65-метровую яхту «Леди М» стоимостью 65 млн евро. ‎Также Рим наложил арест на недвижимость бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Имущество на сумму 900 млн евро изъято в Италии у подпавших под европейские санкции граждан России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. «Мы строго придерживаемся международных обязательств по санкциям и, таким образом, по конфискации имущества попавших под санкции персон. До сих пор можно говорить об общей сумме в 900 млн евро», — сказал Майо в интервью газете Bild. МИД также добавил, что власти действовали «быстро и решительно». В марте власти Италии арестовали комплекс построек на острове Сардиния, принадлежащий владельцу «Северстали» и самому богатому российскому предпринимателю по версии Forbes Алексею Мордашову. Ранее полиция Италии арестовала его 65-метровую яхту «Леди М» стоимостью 65 млн евро. ‎Также Рим наложил арест на недвижимость бизнесмена Алишера Усманова и телеведущего Владимира Соловьева. Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.