МВД России: ВСУ создали call-центры для телефонного терроризма

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Украина занимается телефонным терроризмом на территории России, заявили в МВД Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали специальные call-центры для телефонного терроризма на территории России. Об этом сообщается портал «МВД Медиа».

«В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны. МВД России располагает информацией о том, что противоправная деятельность целенаправленно организуется и координируется вооруженными силами и спецслужбами Украины. Есть основания полагать, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти», — сообщили в МВД.

Ранее по России прошла волна «минирования» школ. В школьные учреждения по всей России поступали анонимные звонки с сообщениями о заложенных бомбах.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали специальные call-центры для телефонного терроризма на территории России. Об этом сообщается портал «МВД Медиа». «В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны. МВД России располагает информацией о том, что противоправная деятельность целенаправленно организуется и координируется вооруженными силами и спецслужбами Украины. Есть основания полагать, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти», — сообщили в МВД. Ранее по России прошла волна «минирования» школ. В школьные учреждения по всей России поступали анонимные звонки с сообщениями о заложенных бомбах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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