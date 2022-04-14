МВД России: ВСУ создали call-центры для телефонного терроризма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали специальные call-центры для телефонного терроризма на территории России. Об этом сообщается портал «МВД Медиа».
«В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны. МВД России располагает информацией о том, что противоправная деятельность целенаправленно организуется и координируется вооруженными силами и спецслужбами Украины. Есть основания полагать, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти», — сообщили в МВД.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) создали специальные call-центры для телефонного терроризма на территории России. Об этом сообщается портал «МВД Медиа». «В ходе мониторинга сети Интернет установлено, что вооруженные силы Украины приступили к созданию кол-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории нашей страны. МВД России располагает информацией о том, что противоправная деятельность целенаправленно организуется и координируется вооруженными силами и спецслужбами Украины. Есть основания полагать, что в ближайшее время активность преступников, связанная с распространением ложных предупреждений о терактах, продолжит расти», — сообщили в МВД. Ранее по России прошла волна «минирования» школ. В школьные учреждения по всей России поступали анонимные звонки с сообщениями о заложенных бомбах.