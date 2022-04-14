Россия продолжает специальную операцию на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина атаковала несколько сел в Белгородской и Брянской области, в Харькове из уголовников формируют новые национальные батальоны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 апреля.
- Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько сел в Белгородской и Брянской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Также было разрушено несколько жилых домов;
- В Минобороны РФ сообщили, что в Харькове формируют три новых национальных батальона. По информации ведомства, они будут состоять из уголовников;
- В Мариуполе 134 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Ранее сдались в плен более 1000 солдат ВСУ,
- В Минобороны также сообщили, что американские ученые из лаборатории в Мерефе испытывали опасные биологические препараты на пациентах психиатрической больницы №3 в Харькове;
- На флагманском крейсере российского флота «Москва» произошел крупный пожар, в результате чего на судне сдетонировал боезапас. В Минобороны РФ заявили, что крейсер остается на плаву, а его экипаж полностью эвакуирован. «Москву» планируют отбуксировать к Севастополю.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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