Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина атаковала несколько сел в Белгородской и Брянской области, в Харькове из уголовников формируют новые национальные батальоны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 апреля.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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