Украина атаковала российские села, ВСУ создают новые нацбаты. Главное о спецоперации на 14 апреля

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Россия продолжает специальную операцию на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина атаковала несколько сел в Белгородской и Брянской области, в Харькове из уголовников формируют новые национальные батальоны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 апреля.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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Украина атаковала несколько сел в Белгородской и Брянской области, в Харькове из уголовников формируют новые национальные батальоны. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 14 апреля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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