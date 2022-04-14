Депутат ГД предложил ответить на обстрелы ВСУ ударом по Киеву

15 апреля 2022 в 02:10 Размер текста - 17 +

Депутат Шеремет предложил ответить на обстрелы ВСУ ударом по Киеву Фото: CC BY 2.0, Juan Antonio Segal, Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После обстрелов украинскими войсками сел в Белгородской и Брянской областях настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления в Киеве. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан <…> Пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве», — сказал Шеремет. Информацию передает РИА «Новости». По словам спикера, киевские нацисты, осознавая неминуемость поражения, решили начать воевать с мирным населением. «Это им не сойдет с рук», — заключил депутат. 14 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Белгородской и Брянской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Также было разрушено несколько жилых домов. Белгородские власти решили эвакуировать жителей приграничных сел Сподарюшино и Безымено для обеспечения их безопасности. В Климовском районе Брянской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Днем ранее Минобороны РФ пригрозило Украине ударом по Киеву, если попытки диверсий украинских войск на территории РФ не прекратятся. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

После обстрелов украинскими войсками сел в Белгородской и Брянской областях настала пора ответного сокрушительного удара по центру управления в Киеве. С таким заявлением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. «Нанеся удар по поселку в Брянской области, Киев в очередной раз показал свою трусливую террористическую сущность, направленную против мирных граждан <…> Пора нанести ответный сокрушительный удар по центру управления и принятия решений в Киеве», — сказал Шеремет. Информацию передает РИА «Новости». По словам спикера, киевские нацисты, осознавая неминуемость поражения, решили начать воевать с мирным населением. «Это им не сойдет с рук», — заключил депутат. 14 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Белгородской и Брянской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Также было разрушено несколько жилых домов. Белгородские власти решили эвакуировать жителей приграничных сел Сподарюшино и Безымено для обеспечения их безопасности. В Климовском районе Брянской области был введен режим чрезвычайной ситуации. Днем ранее Минобороны РФ пригрозило Украине ударом по Киеву, если попытки диверсий украинских войск на территории РФ не прекратятся. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.