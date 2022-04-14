Белгородские села эвакуировали из-за обстрела ВСУ

14 апреля 2022 в 18:35 Размер текста - 17 +

Власти Белгородской области эвакуировали село Сподарюшино, которое подверглось атаке ВСУ (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Вооруженные силы Украины обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Белгородские власти решили эвакуировали жителей приграничных сел Сподарюшино и Безымено для обеспечения их безопасности. «Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор сообщил, что жители сел Безымено и Сподарюшино временно вывезли в безопасные места. Он выразил надежду, что вскоре они смогут вернуться в свои дома. Сейчас оба села находятся под дополнительной охраной. Для этого, в том числе, были привлечены казаки и сотрудники Добровольной народной дружины. Гладков выехал на место происшествия. Ранее днем ВСУ обстреляли погранпункт в селе Климово Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт обстрела. В результате нападения пострадали семь жителей Климово и два дома. Также была повреждена машина украинских беженцев, который в тот момент находились в поселке. Следственный комитет РФ заявил, что нападение на Климово было совершено с воздуха. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Вооруженные силы Украины обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Белгородские власти решили эвакуировали жителей приграничных сел Сподарюшино и Безымено для обеспечения их безопасности. «Село Сподарюшино было подвергнуто обстрелу со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет», — сообщил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор сообщил, что жители сел Безымено и Сподарюшино временно вывезли в безопасные места. Он выразил надежду, что вскоре они смогут вернуться в свои дома. Сейчас оба села находятся под дополнительной охраной. Для этого, в том числе, были привлечены казаки и сотрудники Добровольной народной дружины. Гладков выехал на место происшествия. Ранее днем ВСУ обстреляли погранпункт в селе Климово Брянской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Позднее губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил факт обстрела. В результате нападения пострадали семь жителей Климово и два дома. Также была повреждена машина украинских беженцев, который в тот момент находились в поселке. Следственный комитет РФ заявил, что нападение на Климово было совершено с воздуха.