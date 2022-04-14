В обстрелянном Украиной районе Брянской области ввели режим ЧС

15 апреля 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

В обстрелянном ВСУ Климовском районе введен режим ЧС Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Климовском районе Брянской области, где в результате обстрела ВСУ пострадали восемь человек и повреждены более 100 жилых домов, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Режим ЧС введен в данном районе», — сказал Богомаз в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что на территории региона продолжает действовать желтый (высокий) режим террористической опасности. Согласно заявлению, режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. 14 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Белгородской и Брянской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Также было разрушено несколько жилых домов. Белгородские власти решили эвакуировать жителей приграничных сел Сподарюшино и Безымено для обеспечения их безопасности. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В Климовском районе Брянской области, где в результате обстрела ВСУ пострадали восемь человек и повреждены более 100 жилых домов, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Режим ЧС введен в данном районе», — сказал Богомаз в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что на территории региона продолжает действовать желтый (высокий) режим террористической опасности. Согласно заявлению, режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. 14 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Белгородской и Брянской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Также было разрушено несколько жилых домов. Белгородские власти решили эвакуировать жителей приграничных сел Сподарюшино и Безымено для обеспечения их безопасности. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.