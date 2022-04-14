14 апреля 2022

В обстрелянном Украиной районе Брянской области ввели режим ЧС

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Мариуполь. Украина, последствия, мариуполь, война, разрушения, обстрел
В обстрелянном ВСУ Климовском районе введен режим ЧС Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Климовском районе Брянской области, где в результате обстрела ВСУ пострадали восемь человек и повреждены более 100 жилых домов, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Режим ЧС введен в данном районе», — сказал Богомаз в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что на территории региона продолжает действовать желтый (высокий) режим террористической опасности. Согласно заявлению, режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

14 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Белгородской и Брянской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Также было разрушено несколько жилых домов. Белгородские власти решили эвакуировать жителей приграничных сел Сподарюшино и Безымено для обеспечения их безопасности.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.

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В Климовском районе Брянской области, где в результате обстрела ВСУ пострадали восемь человек и повреждены более 100 жилых домов, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. «Режим ЧС введен в данном районе», — сказал Богомаз в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что на территории региона продолжает действовать желтый (высокий) режим террористической опасности. Согласно заявлению, режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. 14 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Белгородской и Брянской области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Также было разрушено несколько жилых домов. Белгородские власти решили эвакуировать жителей приграничных сел Сподарюшино и Безымено для обеспечения их безопасности. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин сообщил, что целью спецоперацию является освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Согласно данным опроса ВЦИОМ, 79% респондентов поддержали решение президента. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритетом российской армии является недопущение жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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