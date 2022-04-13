Минобороны РФ пригрозило Украине ударом по Киеву

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Брифинг Минобороны России по вновь открывшимся обстоятельствам крушения малайзийского
Конашенков: ВС РФ будут обстреливать объекты Киева при попытках диверсий ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ будут наносить удары по центрам принятия решений в Киеве, если попытки диверсий украинских войск на территории РФ не прекратятся. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Если подобные диверсии продолжатся, Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. От этого российская армия до сих пор воздерживалась», — заявил Конашенков.

Украинские военные не раз устраивали диверсии на фоне спецоперации РФ на Украине. Так, боевики нацбатальонов в ходе отступления устроили пожар на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. Помимо этого, гендиректор «Луганскгаза» назвала взрывы на нефтепроводе в Луганске диверсией ВСУ. Также Минобороны РФ сообщало о подготовке провокации ВСУ на прилегающей к Запорожской АЭС территории. Кроме того, украинские военные обстреляли пропускной пункт в деревне Гордеевка Курской области.

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Вооруженные силы РФ будут наносить удары по центрам принятия решений в Киеве, если попытки диверсий украинских войск на территории РФ не прекратятся. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Если подобные диверсии продолжатся, Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. От этого российская армия до сих пор воздерживалась», — заявил Конашенков. Украинские военные не раз устраивали диверсии на фоне спецоперации РФ на Украине. Так, боевики нацбатальонов в ходе отступления устроили пожар на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. Помимо этого, гендиректор «Луганскгаза» назвала взрывы на нефтепроводе в Луганске диверсией ВСУ. Также Минобороны РФ сообщало о подготовке провокации ВСУ на прилегающей к Запорожской АЭС территории. Кроме того, украинские военные обстреляли пропускной пункт в деревне Гордеевка Курской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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