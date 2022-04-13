Минобороны РФ пригрозило Украине ударом по Киеву

13 апреля 2022 в 22:12 Размер текста - 17 +

Конашенков: ВС РФ будут обстреливать объекты Киева при попытках диверсий ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ будут наносить удары по центрам принятия решений в Киеве, если попытки диверсий украинских войск на территории РФ не прекратятся. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Если подобные диверсии продолжатся, Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. От этого российская армия до сих пор воздерживалась», — заявил Конашенков. Украинские военные не раз устраивали диверсии на фоне спецоперации РФ на Украине. Так, боевики нацбатальонов в ходе отступления устроили пожар на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. Помимо этого, гендиректор «Луганскгаза» назвала взрывы на нефтепроводе в Луганске диверсией ВСУ. Также Минобороны РФ сообщало о подготовке провокации ВСУ на прилегающей к Запорожской АЭС территории. Кроме того, украинские военные обстреляли пропускной пункт в деревне Гордеевка Курской области. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Вооруженные силы РФ будут наносить удары по центрам принятия решений в Киеве, если попытки диверсий украинских войск на территории РФ не прекратятся. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. «Если подобные диверсии продолжатся, Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. От этого российская армия до сих пор воздерживалась», — заявил Конашенков. Украинские военные не раз устраивали диверсии на фоне спецоперации РФ на Украине. Так, боевики нацбатальонов в ходе отступления устроили пожар на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. Помимо этого, гендиректор «Луганскгаза» назвала взрывы на нефтепроводе в Луганске диверсией ВСУ. Также Минобороны РФ сообщало о подготовке провокации ВСУ на прилегающей к Запорожской АЭС территории. Кроме того, украинские военные обстреляли пропускной пункт в деревне Гордеевка Курской области.