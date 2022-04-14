14 апреля 2022

Россиянам хотят разрешить покупать вторичку с ипотекой продавца

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Новиков считает, что банку такое нововведение ничуть не помешает Фото:

Гражданам России предложили продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. С такой инициативой выступил риелторский бизнес, направив соответствующий документ в правительство РФ.

«По сути, для банка происходит лишь смена владельца залога и он ничего не теряет, как будто прошлый владелец продолжил платить существующий кредит», — сказал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков, передают «Известия». В настоящее время при покупке квартиры банк выдает покупателю новый кредит.

По мнению директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, сохранение условий при перезаключении договора обеспечит доступность вторичного жилья и поддержит спрос без дополнительных субсидий со стороны государства. Он отметил, что технически новый владелец квартиры продолжит выплачивать ипотеку бывшего владельца жилья.

Ранее некоторые банки стали снижать ставку на большинство ипотечных программ. Так сделали Сбербанк и ВТБ, снизив ставку до 16,9%.

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Гражданам России предложили продавать вторичное жилье с сохранением условий ипотеки от предыдущих покупателей. С такой инициативой выступил риелторский бизнес, направив соответствующий документ в правительство РФ. «По сути, для банка происходит лишь смена владельца залога и он ничего не теряет, как будто прошлый владелец продолжил платить существующий кредит», — сказал директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков, передают «Известия». В настоящее время при покупке квартиры банк выдает покупателю новый кредит. По мнению директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, сохранение условий при перезаключении договора обеспечит доступность вторичного жилья и поддержит спрос без дополнительных субсидий со стороны государства. Он отметил, что технически новый владелец квартиры продолжит выплачивать ипотеку бывшего владельца жилья. Ранее некоторые банки стали снижать ставку на большинство ипотечных программ. Так сделали Сбербанк и ВТБ, снизив ставку до 16,9%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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