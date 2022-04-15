Китай проведет военные учения у Тайваня

Китай 15 апреля проведет учения военной авиации и флота в районе Тайваня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта между Китаем и Тайванем

Правительство Китая поручило провести 15 апреля учения военной авиации и флота в районе Тайваня. Учения Вооруженных сил Китая направлены против «ошибочных сигналов» США по вопросу Тайваня. Китай 15 апреля проведет учения военной авиации и флота в районе Тайваня. Об этом сообщили в Минобороны КНР.

«Китай 15 апреля проведет учения военной авиации и флота в районе Тайваня. Учения направлены против ошибочных сигналов США по вопросу Тайваня», — передает ТАСС информацию Минобороны.

Китаевед, руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков назвал свой вариант действия КНР после провокации США на Тайване. «КНР применит меры экономического давления, и это будет плохой сигнал, потому что такой исход повышает риск военного решения тайваньского вопроса. Китаю придется решать его военным путем, потому что все попытки мирно объединиться с Тайванем не удались. Последняя попытка — это „гонконгский майдан“, который показал, что объединиться с Тайванем мирным путем невозможно», — сказал он в разговоре с «Ридусом».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США угрожают странам, которые отказались вводить против России санкции из-за спецоперации на Украине. В частности, США публично угрожали Китаю из-за его позиции по Украине. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. Приказ о ее начале дал президент России Владимир Путин. Президент сообщил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.

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