Кадыров: чеченский боец нашел угнанное авто пенсионерки с Украины

15 апреля 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

Кадыров рассказал про возврат угнанного у пенсионерки авто Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боец чеченского спецподразделения вернул пенсионерке из Северодонецка автомобиль, который у женщины украли солдаты Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Также наш брат Бено (автор видео — прим. URA.RU) вернул угнанный еще в марте автомобиль местной пенсионерки. Бандеровские прихвостни не побрезговали присвоить единственное средство передвижения пожилой женщины, на котором, судя по всему, она добиралась до продуктовых и прочих магазинов, коих в отдаленных населенных пунктах встречаешь нечасто», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Кадыров заявил, что военные из республики также участвуют в спецоперации. По словам командира добровольческого батальона «Ахмат» Апти Болотханова, чеченские военные планируют к началу мая закончить зачистку Мариуполя от ВСУ и националистов. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Боец чеченского спецподразделения вернул пенсионерке из Северодонецка автомобиль, который у женщины украли солдаты Вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Также наш брат Бено (автор видео — прим. URA.RU) вернул угнанный еще в марте автомобиль местной пенсионерки. Бандеровские прихвостни не побрезговали присвоить единственное средство передвижения пожилой женщины, на котором, судя по всему, она добиралась до продуктовых и прочих магазинов, коих в отдаленных населенных пунктах встречаешь нечасто», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, благодаря этому Россия избежала нападения НАТО на следующий день. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Кадыров заявил, что военные из республики также участвуют в спецоперации. По словам командира добровольческого батальона «Ахмат» Апти Болотханова, чеченские военные планируют к началу мая закончить зачистку Мариуполя от ВСУ и националистов.