Кадыровский батальон в Донбассе назвал срок зачистки Мариуполя

До конца апреля планируется освободить Мариуполь от националистов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Чеченские военные планируют к началу мая закончить зачистку Мариуполя от вооруженных сил Украины (ВСУ) и националистов. Это позволит вернуться домой к празднику Ураза-байрам, сообщил в интервью корреспонденту URA.RU командир добровольческого батальона «Ахмат» Апти Болотханов.

«По нашим наблюдениям, город уже почти весь наш. Полностью открыться не можем, конечно. Но скоро все закончится, на днях. На праздник Ураза-байрам (в честь окончания месяца поста Рамадан, в 2022 году приходится на 2 мая — прим. ред.) собираемся быть дома», — поделился планами Болотханов.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. Как объяснил президент РФ Владимир Путин, армия РФ помогает освободить жителей Донецкой и Луганской народных республик после восьмилетнего геноцида со стороны националистов Украины. Россия предотвратила широкомасштабное наступление Киева на Донбасс. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военные из республики также участвуют в спецоперации. Войска РФ и ДНР ведут бои за освобождение Мариуполя. Как сообщил 7 апреля представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, основные столкновения в городе уже прошли.