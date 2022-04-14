Бизнесмен из ЯНАО запустил производство одежды для новорожденных

Сеть магазинов «Ростик» планирует запустить также линейку спортивной школьной формы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сеть магазинов «Ростик» в Ноябрьске запустила собственное производство одежды для новорожденных. Как сообщила URA.RU владелица сети Ирина Чернова, новая линейка одежды будет рассчитана на повседневный спрос.

«Сейчас мы запускаем новую линейку одежды, а именно будет производиться повседневная одежда для новорожденных. Все изделия прошли сертификацию и подтвердили свою безопасность для малышей», — рассказала Ирина Чернова.

Ноябрьская сеть магазинов «Ростик» существует с 2008 года. Одежда бренда изготавливается из мягкого трикотажа в Екатеринбурге, после чего ее привозят в Ноябрьск. Совместно с производителем предприниматель закупает ткань, выбирает расцветки и проговаривают все детали новых костюмов. Компания работает только с отечественными производителями. Как добавляет Ирина Чернова, планируется добавление в ассортимент спортивной школьной формы. Спортивная одежда должна появится в продаже в начале нового учебного года.

«Мы не повышаем цены на нашу продукцию. А также для производства у нас есть все необходимое для пошива новой одежды», — добавляет Ирина Чернова.

Ранее URA.RU сообщало, что швея из Тарко-Сале (ЯНАО) Анна Климова готова заменить собственным брендом «Yamal.Power» спортивные магазины одежды, которые покинули российский рынок из-за санкций со стороны Евросоюза. Она производит худи, свитшоты, спортивные костюмы, а также создает образы для всей семьи.

Страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции из-за спецоперации на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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