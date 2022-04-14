Свердловский солдат погиб во время спецоперации на Украине

15 апреля 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Солдата похоронили в Новоуральске с воинскими почестями (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Солдат из Новоуральска (Свердловская область) 22-летний Алексей Иштиряков погиб во время российской спецоперации на Украине. Учителя школы № 48, где учился юноша, рассказали URA.RU, как намерены увековечить его память. «Хотим установить мемориальную доску в память о нашем ученике, Алеше Иштирякове. Она будет расположена возле центрального входа, рядом с первой мемориальной доской с именем нашего другого ученика — Алексея Засова, тоже погибшего на Украине», — рассказали педагоги. Алексей Иштиряков родился в 2000 году, закончил девять классов 48-й школы, учился в техникуме, потом призвался в армию и заключил контракт. Молодой человек служил в мотострелковых войсках и погиб 7 марта во время спецоперации на Украине. Другой выпускник 48-й школы, Алексей Засов, погиб в августе 2014 года на юго-востоке Украины. 22-летний десантник сопровождал гуманитарный груз. Колонну, в которой следовал свердловчанин, подорвали, когда она совершала марш-бросок. Спецоперация на территории Украины длится с конца февраля, ее цель — денацификация и демилитаризация. Россия и Украина проводят переговоры, однако пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Ранее глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов заявил, что спецоперация России на Украине завершится в ближайшее время. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Солдат из Новоуральска (Свердловская область) 22-летний Алексей Иштиряков погиб во время российской спецоперации на Украине. Учителя школы № 48, где учился юноша, рассказали URA.RU, как намерены увековечить его память. «Хотим установить мемориальную доску в память о нашем ученике, Алеше Иштирякове. Она будет расположена возле центрального входа, рядом с первой мемориальной доской с именем нашего другого ученика — Алексея Засова, тоже погибшего на Украине», — рассказали педагоги. Алексей Иштиряков родился в 2000 году, закончил девять классов 48-й школы, учился в техникуме, потом призвался в армию и заключил контракт. Молодой человек служил в мотострелковых войсках и погиб 7 марта во время спецоперации на Украине. Другой выпускник 48-й школы, Алексей Засов, погиб в августе 2014 года на юго-востоке Украины. 22-летний десантник сопровождал гуманитарный груз. Колонну, в которой следовал свердловчанин, подорвали, когда она совершала марш-бросок. Спецоперация на территории Украины длится с конца февраля, ее цель — денацификация и демилитаризация. Россия и Украина проводят переговоры, однако пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Ранее глава комиссии Совета Федерации по предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Андрей Климов заявил, что спецоперация России на Украине завершится в ближайшее время.