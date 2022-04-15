СвЖД переименовала станции в двух регионах

15 апреля 2022 в 14:22 Размер текста - 17 +

По-новому стали называть девять остановочных пунктов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свердловская железная дорога переименовала девять остановок, которые раньше называли порядковым номером километра. В Свердловской области появились станции «Зеленый мыс», «Гусевка» и другие, рассказали URA.RU в пресс-службе СвЖД. Также были переименованы несколько станций в Пермском крае. «Новые имена железнодорожных объектов указывают на находящиеся поблизости достопримечательности и станут ориентирами для любителей регионального туризма. Например, о. п. 1590 км [остановочный пункт. — прим. ред.] в Свердловской области расположен неподалеку от старинного инженерного сооружения — Дидинского тоннеля, который пользуется популярностью у туристов. Поэтому железнодорожный объект был переименован в о. п. Дидинский тоннель», — сообщает пресс-служба СвЖД. Остановка 1624-й км перегона Флюс — Чусоводстрой теперь называется «Зеленый мыс» — в честь участка побережья Волчихинского водохранилища, а остановка 1599-й км возле Ревды переименовали в станцию «Гусевка». В Пермском крае новые названия получили 135-й км — теперь это станция «Этнопарк» в честь этнографического музея «Парк истории реки Чусовой» — и еще пять остановок: остановка 3 км теперь называется «Переезд 3 км»;

остановка 73 км — «Каменка»;

остановка 152 км — «Володарского»;

остановка 1312 км — «Рябины»;

1492 км — «СНТ Вита». Проект по переименованию безымянных станций запустили в СвЖД в 2020 году. Выбирать названия помогают жители региона, краеведы, любители путешествий и истории. Новые названия согласовывают в городских администрациях, а после всех юридических процедур официально присваивают станциям. В январе URA.RU сообщало, что новые названия получили 14 станций в Пермском крае. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловская железная дорога переименовала девять остановок, которые раньше называли порядковым номером километра. В Свердловской области появились станции «Зеленый мыс», «Гусевка» и другие, рассказали URA.RU в пресс-службе СвЖД. Также были переименованы несколько станций в Пермском крае. «Новые имена железнодорожных объектов указывают на находящиеся поблизости достопримечательности и станут ориентирами для любителей регионального туризма. Например, о. п. 1590 км [остановочный пункт. — прим. ред.] в Свердловской области расположен неподалеку от старинного инженерного сооружения — Дидинского тоннеля, который пользуется популярностью у туристов. Поэтому железнодорожный объект был переименован в о. п. Дидинский тоннель», — сообщает пресс-служба СвЖД. Остановка 1624-й км перегона Флюс — Чусоводстрой теперь называется «Зеленый мыс» — в честь участка побережья Волчихинского водохранилища, а остановка 1599-й км возле Ревды переименовали в станцию «Гусевка». В Пермском крае новые названия получили 135-й км — теперь это станция «Этнопарк» в честь этнографического музея «Парк истории реки Чусовой» — и еще пять остановок: Проект по переименованию безымянных станций запустили в СвЖД в 2020 году. Выбирать названия помогают жители региона, краеведы, любители путешествий и истории. Новые названия согласовывают в городских администрациях, а после всех юридических процедур официально присваивают станциям. В январе URA.RU сообщало, что новые названия получили 14 станций в Пермском крае.