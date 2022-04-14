Власти ответили, почему уволили директора курганской школы

15 апреля 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Прорывинская школа показала низкие результаты успеваемости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководитель Прорывинской школы (Звериноголовский район Курганской области), которая ранее написала заявление об увольнении из-за травли, получила низкую оценку работы за худшие показатели успеваемости учеников. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. «В 2021 году школа попала в список общеобразовательных организаций, показывающих стабильно низкие образовательные результаты. Из семи школ, работающих в районе, Прорывинская школа показывает самый низкий процент качества — 35,8%. Самые худшие результаты и по успеваемости обучающихся по итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года: 84,4% (против 99,4% в Круглянской школе). На протяжении нескольких лет ниже среднеобластных показателей результаты сдачи выпускниками ЕГЭ по русскому языку, профильной и базовой математике», — сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. Есть замечания по организации воспитательной работы, не соблюдались требования закона по профилактике правонарушений несовершеннолетних, не было системы планирования работы специалистов и классных руководителей. По данным ведомства, глава районного управления образования делала замечания директору, основываясь на показателях. Департамент расценивает факт подмены понятий «профессиональная оценка деятельности» на «личные взаимоотношения» как грубое нарушение служебной этики. Ранее URA.RU писало, что директор Прорывинской школы написала заявление об увольнении из-за травли со стороны чиновницы. Ольга Кузнецова пояснила, что из-за личной неприязни к ней школу лишают спонсорской помощи местного предприятия. И.о. начальника управления образования Камила Жимбаева ответила, что предвзятого отношения к директору нет, а финансирование школ ведется постепенно. Глава района уговорил Кузнецову проработать до конца учебного года, на что она согласилась. Но после публикации заявления о травле Кузнецову сразу уволили. Родительский комитет школы в защиту директора записал видеообращение к губернатору. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

Руководитель Прорывинской школы (Звериноголовский район Курганской области), которая ранее написала заявление об увольнении из-за травли, получила низкую оценку работы за худшие показатели успеваемости учеников. Об этом URA.RU сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. «В 2021 году школа попала в список общеобразовательных организаций, показывающих стабильно низкие образовательные результаты. Из семи школ, работающих в районе, Прорывинская школа показывает самый низкий процент качества — 35,8%. Самые худшие результаты и по успеваемости обучающихся по итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года: 84,4% (против 99,4% в Круглянской школе). На протяжении нескольких лет ниже среднеобластных показателей результаты сдачи выпускниками ЕГЭ по русскому языку, профильной и базовой математике», — сообщили в департаменте образования и науки Курганской области. Есть замечания по организации воспитательной работы, не соблюдались требования закона по профилактике правонарушений несовершеннолетних, не было системы планирования работы специалистов и классных руководителей. По данным ведомства, глава районного управления образования делала замечания директору, основываясь на показателях. Департамент расценивает факт подмены понятий «профессиональная оценка деятельности» на «личные взаимоотношения» как грубое нарушение служебной этики. Ранее URA.RU писало, что директор Прорывинской школы написала заявление об увольнении из-за травли со стороны чиновницы. Ольга Кузнецова пояснила, что из-за личной неприязни к ней школу лишают спонсорской помощи местного предприятия. И.о. начальника управления образования Камила Жимбаева ответила, что предвзятого отношения к директору нет, а финансирование школ ведется постепенно. Глава района уговорил Кузнецову проработать до конца учебного года, на что она согласилась. Но после публикации заявления о травле Кузнецову сразу уволили. Родительский комитет школы в защиту директора записал видеообращение к губернатору.