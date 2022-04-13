Родители учеников Прорывинской школы просят губернатора вмешаться в ситуацию с травлей и увольнением директора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Звериноголовского района (Курганская область) заступились за директора Прорывинской школы Ольгу Кузнецову, уволенную после заявления о травле со стороны чиновницы. Видеообращение к губернатору Вадиму Шумкову представители родительского комитета школы направили URA.RU.

«Мы, родители из общешкольного родительского комитета Прорывинской школы обращаемся к [губернатору] Вадиму Шумкову с просьбой оставить нашего директора Ольгу Кузнецову на ее должности. После очередного совещания и. о. начальника управления образования Камила Жимбаева дала понять, чтобы она писала заявление об увольнении, опираясь на искаженные факты, которые были отправлены в департамент образования Курганской области», — говорят родители учеников Прорывинской школы в видеообращении.

Родители готовы предоставить показатели успеваемости школьников. По словам родителей, конфликт между директором и чиновницей начался в 2019 году. Тогда родкомитет и директор выступили за объединение школы с детсадом. Сельчане заявляют, что чиновница с тех пор «съедает поедом» Кузнецову, у которой был сердечный приступ из-за травли. При этом школу лишают финансовой помощи от предприятия. «До каких пор будут все эти унижения на нашего директора? Почему [Жимбаева], когда приехала на родительское собрание, родителей назвала стадом баранов. Мы вас очень просим, разберитесь», — говорят сельчане, отмечая, что готовы биться за своего директора и обращаться в Москву.

Ранее URA.RU писало, что директор школы написала заявление на увольнение из-за предвзятого отношения чиновницы. Ольга Кузнецова пояснила, что из-за личной неприязни к ней, школу лишают спонсорской помощи местного предприятия. И.о. начальника управления образования Камила Жимбаева ответила, что предвзятого отношения к директору нет, а финансирование школ ведется постепенно. Глава района уговорил Кузнецову проработать до конца учебного года, на что она согласилась. Но после публикации заявления о травле Кузнецову уволили.

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