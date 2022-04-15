TWP: Россия поставила ультиматум Байдену

Москва пригрозила Вашингтону «непредсказуемыми последствиями» из-за поставок оружия Украине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американские власти получили официальную дипломатическую ноту из России. В ней сказано, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину могут привести к «непредсказуемым последствиям». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на ноту.

«Поставки США и НАТО наиболее чувствительных систем вооружений на Украину подливают масла в конфликт и могут привести к непредсказуемым последствиям. Дипломатическая нота поступила после того, как президент Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, предоставляемых правительству в Киеве», — сообщает The Washington Post.

Словакия ранее допустила передачу Украине гаубиц «Зузана» и истребителей МиГ-29, пишет Life . Обе стороны ведут переговоры о поставках оружия. Администрация президента США, в свою очередь, собирается передать Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, которыми планируется заменить переданные Украине российские С-300, дополняет «Национальная служба новостей».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.