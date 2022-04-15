TWP: Россия поставила ультиматум Байдену

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Москва пригрозила Вашингтону «непредсказуемыми последствиями» из-за поставок оружия Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американские власти получили официальную дипломатическую ноту из России. В ней сказано, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину могут привести к «непредсказуемым последствиям». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на ноту.

«Поставки США и НАТО наиболее чувствительных систем вооружений на Украину подливают масла в конфликт и могут привести к непредсказуемым последствиям. Дипломатическая нота поступила после того, как президент Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, предоставляемых правительству в Киеве», — сообщает The Washington Post.

Словакия ранее допустила передачу Украине гаубиц «Зузана» и истребителей МиГ-29, пишет Life. Обе стороны ведут переговоры о поставках оружия. Администрация президента США, в свою очередь, собирается передать Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, которыми планируется заменить переданные Украине российские С-300, дополняет «Национальная служба новостей».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.

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Американские власти получили официальную дипломатическую ноту из России. В ней сказано, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину могут привести к «непредсказуемым последствиям». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на ноту. «Поставки США и НАТО наиболее чувствительных систем вооружений на Украину подливают масла в конфликт и могут привести к непредсказуемым последствиям. Дипломатическая нота поступила после того, как президент Байден одобрил резкое расширение спектра вооружений, предоставляемых правительству в Киеве», — сообщает The Washington Post. Словакия ранее допустила передачу Украине гаубиц «Зузана» и истребителей МиГ-29, пишет Life. Обе стороны ведут переговоры о поставках оружия. Администрация президента США, в свою очередь, собирается передать Словакии четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot, которыми планируется заменить переданные Украине российские С-300, дополняет «Национальная служба новостей». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Помимо этого, Россия, по его словам, хочет защитить ДНР и ЛНР от обстрелов украинскими националистами и ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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