Путин не будет разбираться в трагедии на крейсере «Москва»

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© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Разбор инцидента на крейсере «Москва» — это прерогатива военных, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не будет разбираться в деталях трагедии на флагманском крейсере российского флота «Москва». Он не планирует в ближайшее время посещать Севастополь в связи с инцидентом и проводить совещание по обстоятельствам случившегося. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент лично посетить Севастополь.

«В ближайшие дни региональных поездок у Путина не запланировано. Что касается разбора ситуации [на крейсере] — это прерогатива военных», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, что привело к детонации боезапаса. В ведомстве заявили, что экипаж корабля эвакуирован, а само судно сохраняет плавучесть и будет отбуксировано в порт Севастополя. Однако по дороге в Севастополь крейсер затонул из-за сильного шторма.

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Президент России Владимир Путин не будет разбираться в деталях трагедии на флагманском крейсере российского флота «Москва». Он не планирует в ближайшее время посещать Севастополь в связи с инцидентом и проводить совещание по обстоятельствам случившегося. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент лично посетить Севастополь. «В ближайшие дни региональных поездок у Путина не запланировано. Что касается разбора ситуации [на крейсере] — это прерогатива военных», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, что привело к детонации боезапаса. В ведомстве заявили, что экипаж корабля эвакуирован, а само судно сохраняет плавучесть и будет отбуксировано в порт Севастополя. Однако по дороге в Севастополь крейсер затонул из-за сильного шторма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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