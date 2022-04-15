Путин не будет разбираться в трагедии на крейсере «Москва»

15 апреля 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Разбор инцидента на крейсере «Москва» — это прерогатива военных, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин не будет разбираться в деталях трагедии на флагманском крейсере российского флота «Москва». Он не планирует в ближайшее время посещать Севастополь в связи с инцидентом и проводить совещание по обстоятельствам случившегося. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент лично посетить Севастополь. «В ближайшие дни региональных поездок у Путина не запланировано. Что касается разбора ситуации [на крейсере] — это прерогатива военных», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, что привело к детонации боезапаса. В ведомстве заявили, что экипаж корабля эвакуирован, а само судно сохраняет плавучесть и будет отбуксировано в порт Севастополя. Однако по дороге в Севастополь крейсер затонул из-за сильного шторма. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин не будет разбираться в деталях трагедии на флагманском крейсере российского флота «Москва». Он не планирует в ближайшее время посещать Севастополь в связи с инцидентом и проводить совещание по обстоятельствам случившегося. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент лично посетить Севастополь. «В ближайшие дни региональных поездок у Путина не запланировано. Что касается разбора ситуации [на крейсере] — это прерогатива военных», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что на крейсере «Москва» произошел крупный пожар, что привело к детонации боезапаса. В ведомстве заявили, что экипаж корабля эвакуирован, а само судно сохраняет плавучесть и будет отбуксировано в порт Севастополя. Однако по дороге в Севастополь крейсер затонул из-за сильного шторма.